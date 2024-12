Angola: L'AN doit accroître la solidarité institutionnelle

Luanda — L'Assemblée Nationale (AN) continuera à être la gardienne de l'Etat de droit démocratique et devra accroître la solidarité institutionnelle avec d'autres organes souverains, respecter le décorum et l'éthique républicaine.

C'est ce qu'a affirmé jeudi, à Luanda, la présidente du Parlement angolais, Carolina Cerqueira, lors des voeux de fin d'année à l'AN.

Pour la parlementaire, la « Maison des Lois » a pour mission de promouvoir le pluralisme, le respect de la diversité, ainsi que de rendre l'État plus inclusif et participatif, en faveur du bien-être des populations.

Elle a souligné que les députés doivent laisser un héritage aux générations futures avec des leçons indélébiles sur la valeur de l'unité dans la diversité pour la construction d'un pays uni, prospère et solidaire.

Elle a rappelé que le vote est une démonstration sans équivoque que la liberté d'expression doit être respectée et non dénaturée, appelant au respect de la différence, de l'ordre démocratique, des principes républicains et de dignité.

Carolina Cerqueira a assuré que c'est autour de cet idéal que l'AN développe son action, que ce soit en termes de députations, d'auditions et autres formes d'exercice des fonctions parlementaires.

Elle a encouragé les députés à continuer à soutenir les initiatives en faveur d'un parlement ouvert aux citoyens, en organisant des réunions, séminaires, colloques sur des sujets d'actualité tels que l'égalité des sexes, l'éducation pour la paix, le changement climatique, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, entre autres.

Forums parlementaires

D'autre part, elle a annoncé que l'année prochaine, l'Angola assumera la présidence du Forum parlementaire de la Conférence internationale de la Région des Grands Lacs, au cours de la 15ème Session ordinaire qui aura lieu à Luanda.

Elle a informé que le pays participera pour la première fois en tant que membre à part entière à la réunion de l'Association des Parlements de la Francophonie et à la 2ème Conférence mondiale des femmes présidentes, ainsi qu'à la Conférence mondiale des femmes parlementaires.

L'AN, a-t-elle poursuivi, continuera dans ces forums à plaider en faveur de la nécessité d'un agenda international et régional sur la paix, la stabilité et la sécurité et sur le fait que les femmes ont un rôle décisif en tant que gardiennes de la paix.

"L'Assemblée nationale continuera de participer aux réunions statutaires des organisations internationales et régionales dont elle est membre", a-t-elle garanti.

Modernisation technologique

La présidente de l'AN a confirmé l'engagement en faveur de l'innovation, de la dématérialisation et de la modernisation technologique de l'Assemblée nationale.

Elle a expliqué que cela continue d'être l'un des principaux objectifs au niveau des services administratifs, réitérant l'engagement de former les fonctionnaires et agents parlementaires pour répondre aux défis actuels du développement technologique mondial, dans le strict respect des droits humains fondamentaux et de l'éthique.

Dans son intervention, elle a laissé un mot spécial sur la réforme des services administratifs de l'Assemblée nationale.

"Nous avons commencé par l'approbation de la loi organique n° 1/24 du 19 septembre - relative au fonctionnement des services de l'Assemblée nationale", a-t-elle précisé.

La députée a souligné que le document susmentionné oblige l'AN à investir dans la formation continue des employés et agents parlementaires dans les domaines les plus variés de la connaissance humaine, avec la création de nouveaux domaines.

"Nous relevons ces défis et nous formerons notre personnel en nous basant sur l'expérience d'autres parlements et en recherchant le savoir-faire nécessaire pour améliorer notre travail", a-t-elle expliqué.

Elle a souhaité de joyeuses fêtes et plus de détermination en 2025 en vue de poursuivre "le travail sur cette immense et honorable mission de représenter, servir et défendre les intérêts les plus nobles du peuple angolais".