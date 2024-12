Angola: La juge Júlia Ferreira cesse ses fonctions à la Cour Constitutionnelle

Luanda — La juriste Júlia Ferreira a cessé jeudi ses fonctions à la Cour Constitutionnelle (TC, sigle en portugais), pour remplir son mandat, devenant désormais juge conseillère à la retraite.

La Constitution établit que le juge-conseiller de la Cour Constitutionnelle exerce un mandat unique de sept ans non renouvelable.

Lors de la cérémonie de jubilation, la présidente de la Cour Constitutionnelle, Laurinda Cardoso, a considéré la jubilée comme une femme d'un dévouement et d'un engagement remarquables qui clôt un brillant chapitre de sa carrière.

Elle a dit qu'elle a accompli sa tâche, pendant sept ans, avec fierté professionnelle, en étant exemplaire et affirmée dans ses décisions.

Elle a souligné l'intégrité et le profond dévouement de la juge dans la défense des valeurs fondamentales de la Constitution.

D'autre part, Júlia Ferreira a affirmé que son séjour à la Cour Constitutionnelle lui a permis d'acquérir de plus grandes connaissances juridiques et de ressentir l'importance du respect et de la protection que devrait mériter la Constitution de la République.

Elle a salué l'exercice que la Cour Constitutionnelle réalise afin de non seulement faire connaître plus son importance, mais aussi de toujours garantir sa pleine mise en oeuvre en termes de droits fondamentaux et de principes constitutionnels.

Données professionnelles

Júlia de Fátima Leite da Silva Ferreira, née à Luanda, née le 9 septembre 1964.

En 1988, elle a obtenu sa licence en droit à l'Université Agostinho Neto.

En 1998, elle a complété le Master en Sciences Politiques et Commerciales, de la Faculté de Droit de l'Université Classique de Lisbonne ;

En 1999, elle a complété le cours postuniversitaire en sciences politiques administratives, volet administratif, à la Faculté de droit de l'Université classique de Lisbonne.

Membre de la Commission Nationale Electorale (CNE), 2005/2017.

Nommée juge conseillère à la Cour constitutionnelle en 2017.

Membre de la Commission d'éthique et de discipline de la Cour constitutionnelle, 2019.

Elle a été présidente de la 2ème chambre de la Cour constitutionnelle.