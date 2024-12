Ile Maurice: Les conseillers «out»...

Des informations circulant depuis hier laissent entendre la possible destitution de tous les conseillers municipaux dès aujourd'hui. Une réunion à ce sujet s'est tenue hier après-midi, en présence du ministre et du junior minister des Collectivités locales, Ranjiv Woochit et Fawzi Allymun respectivement.

Sollicité par l'express lors de sa visite au Victoria Urban Terminal, hier, le ministre Woochit a confirmé que des discussions étaient en cours, bien qu'il n'ait pu fournir de réponse définitive. «Nou pe travay lorla et c'est soumis à l'approbation du Conseil des ministres, car ce n'est pas ma prérogative. It's a government decision. Des discussions sont en cours», a-t-il déclaré.

Concernant les élections municipales, qui ont déjà été reportées trois fois sous le régime du Mouvement socialiste militant, le ministre Woochit a ajouté : «La dernière fois, elles ont été reportées pour deux ans. Un an et demi s'est écoulé. Il reste six mois. Les réformes arrivent. It is high time. Nou atann sis mwa, pou ena li.»

La nomination d'un commissaire électoral évoquée

La nomination imminente d'un commissaire électoral pour superviser les prochaines élections municipales - qui n'ont pas eu lieu depuis près de neuf ans - est également évoquée. Cependant, Irfan Rahman, l'actuel commissaire électoral, affirme ne pas être informé de cette éventualité. Il faut attendre que le Conseil des ministres se prononce, a-t-il déclaré.

Selon des informations circulant en coulisses, la nomination d'un commissaire électoral semble imminente, un acteur clé dans l'organisation et la supervision des scrutins, assurant leur transparence et leur régularité. Une telle nomination pourrait marquer un tournant pour les conseillers municipaux actuels, dont le mandat arrive à son terme. Une fois la procédure enclenchée, ils pourraient être amenés à quitter leurs fonctions pour laisser la place à une nouvelle équipe, conformément aux réformes en préparation. Bien que cette information ne soit pas encore officiellement confirmée, ces développements laissent entrevoir des changements majeurs pour la démocratie locale.