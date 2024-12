Angola: Le Chef de l'Etat en contact avec l'ascendance omanaise

Mascate — Le Président de la République, João Lourenço, a visité vendredi le Musée national d'Oman, où est conservé le patrimoine culturel des Omanais depuis les premières preuves de l'occupation humaine de ce territoire jusqu'à nos jours.

Cette visite constitue la dernière étape de la journée de travail du Président de la République dans ce pays du Moyen-Orient.

Au Musée national, il a reçu des explications sur la symbolique des pièces les plus emblématiques exposées, comme une réplique de navire, qui illustre la longue relation que ce pays islamique entretient avec la mer.

Avec un littoral étendu, l'histoire du passé d'Oman est, à bien des égards, une histoire maritime.

Depuis des millénaires, les pêcheurs naviguent le long de ses côtes pour survivre.

Les commerçants omanais transportaient des marchandises à travers les mers dès le troisième millénaire avant JC et, à l'époque islamique, ils faisaient partie d'un vaste réseau commercial qui s'étendait de la Chine à l'Afrique de l'Est, la plus longue route commerciale maritime de l'époque.

Au cours des quatre derniers siècles, les Omanais ont établi deux empires maritimes reliant Oman au golfe Persique, à la côte de Makran et à l'Afrique de l'Est.

En tant qu'institution nationale d'envergure mondiale, le Musée veille à ce que le patrimoine culturel d'Oman soit reconnu et apprécié non seulement au sein du Sultanat mais aussi à l'échelle internationale.

Le musée est situé dans un bâtiment conçu « au coeur » de Mascate.

La superficie totale du bâtiment est de 13 700 m², dont 4 000 mètres carrés pour 14 galeries permanentes, chacune couvrant un aspect différent du patrimoine culturel d'Oman.

400 m² supplémentaires sont réservés aux expositions temporaires.

Le musée abrite plus de 7 000 objets et propose 33 expériences numériques immersives, des installations de conservation de pointe, un cinéma UHD et des espaces de découverte pour les enfants.

Il dispose d'une infrastructure intégrée pour les besoins spéciaux et est le premier musée du Moyen-Orient à adopter l'écriture arabe en braille pour les malvoyants.

Il abrite également le premier concept de stockage de musée ouvert de la région, où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les différents processus par lesquels les objets subissent avant d'être exposés.

Premier jour

Jeudi, premier jour de la visite du président João Lourenço, a été marqué par la réception officielle offerte par le sultan Haitham Bin Tariq Al Said, suivie d'une réunion privée et de la signature de quatre instruments juridiques entre les deux gouvernements, pour renforcer la coopération.

Le dîner officiel offert par le sultan d'Oman, Haitham Bin Tariq Al Said, en l'honneur de la visite d'État du président de la République, João Lourenço, a clôturé la première journée de travail de l'homme d'État angolais en terre omanaise.

Le moment a été marqué par l'échange de cadeaux qui célèbrent l'amitié entre les deux peuples, sur la base de ce voyage du Président de la République.

João Lourenço a reçu une épée d'Haitham Bim Tarik Al Said, symbole traditionnel d'Oman.

En échange, le Chef de l'État a offert une oeuvre d'art représentant la plante Welwitschia mirabilis, hôte du désert du Namib, unique au monde.

Haitham Bin Tarik et João Lourenço ont souligné la manière dont se développe la coopération entre Oman et l'Angola, avec des actions efficaces et à fort impact se déroulant sans retards ni obstacles.

Ils ont souligné, entre autres exemples, l'entrée d'Oman dans la production de diamants en Angola (Catoca et Luele) et l'autorisation, par les autorités angolaises, d'ouvrir une banque du sultanat en Angola, dans le but de faire des affaires entre les deux pays. Les deux pays ont paraphé quatre instruments juridiques pour renforcer la coopération.

Il s'agit du mémorandum d'accord entre le ministère angolais des Finances et la Banque d'investissement d'Oman qui établit le cadre de coopération stratégique pour renforcer les liens économiques et financiers entre les deux pays. Ils ont paraphé l'accord d'acquisition d'actions dans les mines de diamants de Catoca et Luele en Angola et l'accord de partenariat entre la société angolaise Endiama et Maden Investment Group.

Outre les résultats produits par cette mission au Moyen-Orient, la signature du protocole d'accord pour l'exploration d'opportunités de coopération dans les secteurs de l'énergie entre le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola et le Groupe Massadr Energy.

Avec le Maden Investment Group, les travaux ont été achevés pour entrer dans la prospection, l'exploration et la commercialisation de diamants dans les projets Luele et Catoca, à Lunda-Sul.

La société omanaise remplace la société russe Alrosa, avec laquelle l'Angola a récemment mis fin à son contrat en raison des sanctions imposées à l'entreprise à la suite du conflit russo-ukrainien.

S'adressant à la presse au cours des négociations entre les deux pays, inscrites à l'ordre du jour de la visite d'État du Président João Lourenço à Oman, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a déclaré que « nous aurons bientôt, effectivement, un nouveau partenaire de ces deux sociétés opérationnelles».

Le ministre a ajouté que l'Angola souhaitait également améliorer la qualité de gestion de ces projets, afin d'atteindre d'autres niveaux dans le secteur du diamant.

Coopération bilatérale

En mai de cette année, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, les deux États ont fait les premiers pas de coopération avec la signature, à Luanda, de trois accords de coopération dans les domaines financier, agricole et manufacturier, qui ont marqué le début de la coopération.

Il s'agit de la première visite d'une délégation officielle du Sultanat d'Oman en Angola, suscitant des attentes quant aux relations d'amitié et de coopération plus étroites entre les deux États dans les zones signées et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.