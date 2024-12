Angola: Les fonctionnaires d'Uíge formés à l'éthique dans l'administration publique

Uíge — Plus de 200 fonctionnaires des institutions publiques et privées de la municipalité d'Uíge ont participé jeudi à un séminaire sur « l'éthique et la déontologie dans l'administration publique », afin de promouvoir une gestion publique éthique et transparente.

Une initiative de l'Inspection Générale de l'Administration de l'Etat « IGAE », en partenariat avec l'Administration municipale d'Uíge, l'activité vise à promouvoir l'interaction avec les fonctionnaires, les amener à réfléchir et à respecter la hiérarchie au travail.

Le délégué provincial de l'IGAE à Uíge, Francisco António Sobrinho, a expliqué à l'ANGOP que le séminaire, qui a également réuni des membres de la société civile et des organisations non gouvernementales, vise à éduquer, à prévenir et à responsabiliser les fonctionnaires en cas de non-respect de la loi.

Il a également indiqué que le séminaire est une méthode pour interagir avec les fonctionnaires, les amener à réfléchir et à respecter la hiérarchie au travail, une activité qui a déjà eu lieu dans 13 municipalités de la province.

«Le travail est bien accueilli, nous mettons en garde les fonctionnaires pour qu'ils adoptent un comportement exemplaire et responsable, pour qu'ils fassent tout pour le bien commun », a-t-il expliqué.

Au cours de son intervention, le conférencier Félix José Tando a mené une courte réflexion sur les concepts de morale, d'éthique et de déontologie professionnelle dans le monde du travail, ainsi que sur le régime disciplinaire.

Le conférencier a également mis l'accent sur certains aspects importants, tels que le contrat et les devoirs des fonctionnaires, le régime disciplinaire des fonctionnaires et les éléments représentatifs du droit.