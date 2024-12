Angola: Un dîner officiel clôt la première journée de la visite du PR à Oman

Mascate — Le dîner officiel offert par le sultan d'Oman, l'haïtien Bin Tarik Al Said, en l'honneur de la visite d'État du Président de la République, João Lourenço, a clôturé la première journée de travail de l'homme d'État angolais en terre omanaise.

Le moment a été marqué par l'échange de cadeaux qui célèbrent l'amitié entre les deux peuples, sur la base de ce voyage du Président de la République.

João Lourenço a reçu une épée d' Haitham Bim Tariq Al Said, symbole traditionnel d'Oman.

En échange, le Chef de l'État a offert une oeuvre d'art qui valorise la culture angolaise.

Le Président de la République est arrivé à Oman jeudi vers 9 heures du matin.

Le même jeudi, en milieu d'après-midi, la visite d'État du président João Lourenço au Sultanat d'Oman a officiellement débuté, avec la cérémonie de réception officielle au Palais Royal d'Al Alam.

Le Chef de l'Etat angolais a été salué à son arrivée, par le Sultan Haitham Bin Tariq Al Said, à côté duquel il a écouté l'hymne national de la République d'Angola, en même temps que 21 coups de canon ont été tirés.

Ensuite, les deux chefs d'État ont rencontré les délégations qui les accompagnaient, puis ont procédé à une rencontre plus large qui a laissé place à une autre plus restreinte.

À chaque fois, le renforcement des relations de coopération entre les deux nations était la devise.

Haitham Bin Tariq et João Lourenço ont souligné la manière dont se développe la coopération entre Oman et l'Angola, avec des actions efficaces et à fort impact se déroulant sans retards ni obstacles.

Ils ont souligné, entre autres exemples, l'entrée d'Oman dans la production de diamants en Angola (Catoca et Luele) et l'autorisation, par les autorités angolaises, pour l'ouverture d'une banque du sultanat en Angola, dans le but de faire des affaires entre les deux pays.

Les deux pays ont paraphé quatre instruments juridiques pour renforcer la coopération.

Il s'agit du mémorandum d'accord entre le ministère angolais des Finances et la Banque d'investissement d'Oman qui établit le cadre de coopération stratégique pour renforcer les liens économiques et financiers entre les deux pays.

L'accord d'acquisition d'actions dans les mines de diamants de Catoca et Luele en Angola et l'accord de partenariat entre la société angolaise Endiama et Maden Investment Group, filiale du Fonds souverain d'Oman, ont été paraphés.

Outre les résultats produits par cette mission au Moyen-Orient, la signature du protocole d'accord pour l'exploration d'opportunités de coopération dans les secteurs de l'énergie entre le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola et le Groupe Massadr Energy.

Le deuxième et dernier jour de la visite (vendredi), l'agenda comprend la visite du Chef de l'Etat angolais au Musée National d'Oman, la dernière activité de sa visite au sultanat.

Le Musée national est la principale institution culturelle d'Oman, présentant le patrimoine du sultanat depuis les premières preuves d'occupation humaine sur la péninsule d'Oman jusqu'à nos jours.

Coopération bilatérale

En mai de cette année, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, les deux États ont signé, à Luanda, trois accords de coopération dans les domaines financier, agricole et manufacturier, marquant le début de la coopération.

Il s'agit de la première visite d'une délégation officielle du Sultanat d'Oman en Angola, suscitant des attentes quant aux relations d'amitié et de coopération plus étroites entre les deux États dans les zones signées et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.