Addis Abeba — Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, Belete Molla, a souligné la nécessité de renforcer les collaborations pour améliorer les efforts de développement de l'innovation et de la technologie en Asie-Afrique. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a tenu des discussions sur les modalités d'éventuelles collaborations avec la Chambre de commerce et d'industrie Asie-Afrique (AACCI).

La discussion vise à renforcer davantage les liens entre les pays asiatiques et africains dans les domaines de l'innovation et de la technologie, a-t-on appris. Au cours de la discussion, le ministre Belete Molla a expliqué les efforts en cours de l'Éthiopie en matière de transformation numérique, d'innovation et de solutions technologiques durables.

L'Éthiopie considère les domaines susmentionnés comme des piliers de la stratégie de croissance du pays, a révélé le ministre. Il a ajouté que son ministère accorde la priorité au développement d'un écosystème d'innovation solide en stimulant les startups, le transfert de technologie, la recherche et le développement.

Le ministre a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à nouer des partenariats avec des organismes internationaux et des acteurs du secteur privé pour favoriser l'innovation et le progrès technologique. Belete a également souligné l'importance de renforcer les efforts continus du secteur pour garantir que l'Éthiopie reste à la pointe du développement technologique dans la région, ainsi que de collaborer avec des organisations internationales telles que l'AACCI.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d'industrie afro-asiatique (AACCI), Dr GD Singh, a noté que l'Éthiopie fait des progrès louables dans le domaine de l'innovation et de la technologie exprimant son désir de travailler ensemble pour soutenir les efforts de la nation d'Afrique de l'Est et atteindre cet objectif. Singh a en outre exhorté l'Éthiopie à se concentrer sur le développement des startups, le transfert de technologie, le développement des ressources humaines et les activités commerciales dans le secteur.

Les deux parties ont discuté de la nécessité d'une plus grande coopération dans le transfert de technologie, la recherche et le renforcement des capacités pour stimuler la croissance industrielle en Éthiopie et dans toute l'Afrique.