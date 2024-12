Congo-Kinshasa: Les activistes des droits de l'homme plaident pour une justice transitionnelle holistique et inclusive au pays

La RDC se trouve à un moment crucial de son histoire, alors que les cicatrices des conflits armés, des violations graves des droits humains et des injustices économiques continuent d'imprégner le tissu social. Afin de bâtir un avenir de paix durable, il est indispensable et urgent que le gouvernement adopte et initie une politique nationale de justice transitionnelle qui soit holistique, inclusive, participative et centrée sur les victimes.

Ci-joint les détails du communiqué de presse publié le 17 décembre 2024 par le projet Avenir juste à Goma (Nord-Kivu).

Quel est le but de la justice transitionnelle ?

La justice transitionnelle vise à lutter contre l'impunité des crimes commis, à établir la vérité, à promouvoir la réconciliation, à réparer les préjudices causés aux victimes et à garantir la non-répétition des atrocités ainsi que le travail de mémoire. Cependant, la complexité de ce processus nécessite une stratégie coordonnée et cohérente afin d'éviter les chevauchements et des duplications entre initiatives afin de maximiser leur impact positif.

Un mécanisme de coordination efficace

Pour assurer la cohérence et l'efficacité des différentes initiatives en matière de justice transitionnelle en RDC, le chef de l'Etat Felix Antoine Tshisekedi devrait établir un mécanisme de coordination robuste qui harmonise les actions à tous les niveaux : national, provincial et local en collaboration avec son gouvernement.

Ce mécanisme devrait, entre autres :

- Réduire les duplications et les chevauchements susceptibles de diluer les ressources et les efforts ; et promouvoir une synergie entre les décideurs, la société civile, les groupes des victimes et les partenaires internationaux tout en respectant les spécificités des régions où se retrouvent les victimes.

S'exprimant au nom d'Impunity Watch, Gentil Kasongo, responsable du Programme RDC, a déclaré ce qui suit : « Les parties prenantes clés dans les processus de justice transitionnelle en RDC ne devraient pas rater une opportunité historique de poser des bases solides d'un processus inclusif et participatif susceptible de contribuer à briser les cycles des violences et à placer la nation sur une trajectoire de paix et de développement durables ».

Un appel à l'action immédiate

Nous appelons le gouvernement de la RDC à prendre des mesures concrètes pour adopter une politique nationale holistique de justice transitionnelle centrée sur les aspirations et les priorités des victimes directes et indirectes, y compris celles des provinces du Nord et Sud-Kivu et de l'Ituri. En effet, en plaçant les victimes au coeur du processus et en assurant une coordination étroite de toutes les initiatives, la RDC va poser les bases solides d'un avenir marqué par la justice, la dignité et la solidarité nationale.

Notre note de politique intitulée : Les aspirations des victimes pour une politique nationale de justice transitionnelle en RDC, les communautés s'expriment au Sud-Kivu, au Nord-Kivu et en Ituri est disponible en téléchargement sur le site web impunitywatch.org en français, en anglais et en swahili.

Background :

Just Future est un programme quinquennal financé par le ministère des Affaires étrangères du Pays-Bas mis en oeuvre dans six pays : la RDC, le Burundi, le Mali, l'Afghanistan, le Soudan du Sud et le Niger. C'est un programme de plaidoyer axé sur trois domaines d'interventions qui sont :

- La sécurité axée sur la personne ;

- La justice accessible à toutes et à tous ; la gouvernance et la paix inclusive.

Impunity Watch est une ONG internationale à but non lucratif oeuvrant aux côtés des victimes de violences afin de déraciner les structures de l'impunité profondément ancrées, d'obtenir réparation des violations graves des droits humains et de promouvoir la justice et la paix.