Gabon: Le Réseau des Observateurs Citoyens (ROC) déplore la diffusion non autorisée d'un document de travail et condamne fermement les pratiques de désinformation

Le Réseau des Observateurs Citoyens (ROC), dans le cadre de sa mission d'observation du référendum constituant du 16 novembre 2024, exprime son indignation face à la diffusion non autorisée d'un document de travail non finalisé, non validé, et destiné à un usage interne.

Un acte irresponsable et contraire aux principes d'intégrité

Le ROC condamne fermement les conditions non officielles et non conformes ayant permis à ce document d'être remis à des activistes et partagé sur les réseaux sociaux. Cette divulgation, réalisée de manière irresponsable, s'accompagne d'une interprétation volontairement déformée et manipulée des analyses préliminaires qu'il contient.

Ces pratiques, visant à alimenter la désinformation et semer la confusion auprès de l'opinion publique, vont à l'encontre des principes d'éthique et de transparence qui guident nos actions ; elles violent également la charte de bonne conduite signée par chaque membre.

Une mission citoyenne et indépendante

Le ROC rappelle que cette mission d'observation a été menée par des citoyens gabonais, membres d'organisations de la société civile engagées pour la transparence et la démocratie. Bien que la mission ait bénéficié d'un soutien technique et financier de l'Ambassade du Japon au Gabon et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD Gabon), les résultats et analyses présentés relèvent exclusivement du ROC. L'image de ces partenaires internationaux ne saurait en aucun cas être associée à l'interprétation des faits observés.

Précision sur le périmètre et le contexte de la mission

La mission d'observation a porté sur 125 bureaux témoins sélectionnés parmi les 2 993 bureaux de vote répartis sur le territoire national. Ce périmètre, restreint mais stratégique, a permis de recueillir des données représentatives pour formuler des recommandations constructives. Les résultats de ces observations doivent être analysés dans le cadre strict des objectifs définis par la mission et ne sauraient être extrapolés ou généralisés sans rigueur méthodologique.

Un appel à la responsabilité et à la vigilance

Le ROC invite le public et les parties prenantes à faire preuve de vigilance face à la désinformation et à se référer exclusivement aux communications officielles émises par la Coordination du Réseau des Observateurs Citoyens. Nous rappelons que le ROC a toujours adopté une démarche rigoureuse et transparente dans ses publications, afin de garantir une information fiable et contextualisée.

Engagement du ROC pour la transparence et l'intégrité

Le ROC réitère son engagement en faveur de la transparence et de la démocratie. Nous poursuivrons nos efforts pour garantir que les processus électoraux soient observés de manière indépendante, impartiale et professionnelle. Une enquête interne sera menée pour déterminer les circonstances de cette fuite, et des mesures appropriées seront prises pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.