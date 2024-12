Afrique Centrale: Le Chef de l'Etat prend part au sommet extraordinaire de la CEMAC

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'Etat, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce jour à Yaoundé au Cameroun, au Sommet Extraordinaire des Chefs d'Etat des pays membres de la communauté Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEMAC).

Placée sous le thème « Evaluation de la situation et perspectives économiques, monétaires et financières de la CEMAC : mesures de consolidation de la résilience », cette rencontre qui intervient à l'initiative de leurs Excellences Paul Biya et Faustin Archange Touadera, respectivement Président de la République du Cameroun et Président de la République Centrafricaine a été l'occasion d'aborder la situation macroéconomique de l'organisation sous régionale.

En effet, face à la situation inquiétante liée au dysfonctionnement budgétaire dans certains pays ainsi qu'aux manquements observés dans la mise en oeuvre des réformes et des engagements visant la stabilité économique et monétaire de l'institution, les Chefs d'Etat des six pays membres de la CEMAC se sont appesantis ce lundi au Palais de l'Unité sur les défis à relever afin de rétablir la stabilité de ladite organisation.

En outre, au regard de cette situation préjudiciable qui compromet les appuis budgétaires du FMI au profit du Cameroun et de la République centrafricaine, il a été question pour les dirigeants de la sous-région de renouveler les engagements antérieurs afin de redresser les agrégats économiques dégradés.

Aussi, après un examen minutieux de la situation, les Chefs d'Etat ont réaffirmé leur attachement à la solidarité communautaire face aux chocs, à travers la poursuite d'une stratégie régionale cohérente et coordonnée pour préserver la viabilité des finances publiques, la stabilité du secteur financier et pour renforcer la position extérieure de l'institution. Ils ont par ailleurs salué les progrès enregistrés au cours de ces dernières années dans la mise en oeuvre des réformes économiques et financières.

La Conférence a réaffirmé l'application intégrale de la réglementation des Changes notamment à travers le rapatriement diligent des devises par les Opérateurs économiques, et plus particulièrement la signature avant le 30 avril 2025 des conventions de compte séquestre pour les fonds de restauration des sites (Fonds RES) par les entreprises extractives. Elle a également invité le FMI, la Banque Mondiale et tous les autres partenaires à accompagner les Etats et la Banque Centrale dans le processus de rapatriement et de domiciliation des revenus pétroliers.

Les travaux de ce jour ont aussi été l'occasion de réitérer l'engagement des Etats en faveur de l'indépendance et du renforcement des capacités de la Banque Centrale, de la Commission Bancaire de l'Afrique centrale et de toutes les autres institutions communautaires.

Concernant le renforcement de la stabilité du cadre macroéconomique de la CEMAC, la Conférence a exhorté les partenaires au développement à oeuvrer pour la conclusion des revues de leurs accords avec la République du Cameroun, la République Centrafricaine et la République du Congo, veiller à un ajustement budgétaire à dimension sociale et préservant l'investissement.

En outre, la Conférence a accueilli favorablement l'organisation en 2025 par le groupe de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine de Développement d'une conférence dédiée aux financements du secteur de l'énergie à travers la mission M300.

Pour rappel, la CEMAC a pour objectifs de raffermir les solidarités géographiques et humaines entre les états, promouvoir des marchés nationaux par l'élimination des entraves au commerce intercommunautaire et créer un véritable marché commun africain.

En marge de sa participation au sommet de la CEMAC, le Chef de l'Etat s'est entretenu le dimanche 15 décembre avec monsieur Yvon Sana Bangui, Gouverneur de la BEAC, occasion d'évoquer les questions relatives au fonctionnement de la CEMAC et celles liées au développement de notre pays.

