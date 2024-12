Congo-Kinshasa: Le FONAREV lance des cliniques mobiles pour soigner des déplacés

Plus de 100 000 déplacés internes vivant dans les camps de déplacés de Kisangani, Goma et Bunia vont bénéficier de soins médicaux gratuits jusqu'à la fin du mois janvier 2025. C'est grâce aux cliniques mobiles du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liés aux conflits et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (FONAREV).

Le lancement de ce projet a eu lieu mardi 17 décembre à Kisangani, en présence du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, du gouverneur de la province de la Tshopo, des députés nationaux et provinciaux et des membres de la société civile.

Ce projet s'inscrit dans le cadre des mesures urgentes de réparation mises en place par le FONAREV pour offrir aux victimes des réparations complètes, couvrant à la fois leur santé physique et psychologique.