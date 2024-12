Tunisie: Bizerte - Lutter contre les points noirs dans les zones municipales

Une série de campagnes ont été lancées, vendredi, à Bizerte, pour traiter et éliminer les différents points noirs dans toutes les zones et districts municipaux du gouvernorat, selon Mohamed Ben Nasr, chef du département des affaires municipales de Bizerte.

Le lancement de ces campagnes orchestrées par les municipalités ont été approuvées lors d'une séance de travail sectorielle en présence de tous les secrétaires généraux chargés de la gestion des municipalités de la région et lors du séminaire périodique des maires, dans le cadre de la collaboration conjointe entre les 17 municipalités de la région, et de l'attachement à la propreté et à l'entretien des zones municipales afin d'offrir les meilleures conditions de vie aux citoyens, aux résidents et aux visiteurs de la région.

Il a ajouté que le signal de départ a été donné aujourd'hui à Menzel Bourguiba, avec la participation des municipalités de Bizerte, Tinja, Menzel Bourguiba, Matar, Alia et Ras al-Jabal, et qu'il s'agira pendant trois jours consécutifs d'éliminer tous les points noirs le long des routes et dans la zone industrielle et d'enlever les déchets de construction du site ainsi que dans les zones résidentielles.

Il a souligné que la série de campagnes municipales conjointes se poursuivra au même rythme pour englober toutes les municipalités, afin d'enlever les déchets de construction et de jardinage, d'élaguer les arbres, de nettoyer les trottoirs, les bas-côtés, notant que tous les moyens ont été mis en place pour garantir le succès de cette initiative, que ce soit en termes de mobilisation de moyens logistiques ou de ressources humaines. Dans le même contexte, il a appelé les composantes de la société civile ainsi que les citoyens et les institutions publiques et privées à s'engager dans cet effort, selon leurs capacités.

Il est à noter que la campagne lancée à Menzel Bourguiba a été organisée aujourd'hui sous le suivi du maire du district, Ziad Harzallah, et de la secrétaire générale chargée de la gestion de la municipalité de Menzel Bourguiba, Samah El Abbassi.