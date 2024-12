Maroc: Programme 'Éco-Écoles' - 99 établissements scolaires de l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra primés

Salé — Un total de 99 établissements scolaires relevant de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Kénitra a été primé, jeudi à Salé, dans le cadre du programme "Éco-Écoles" au titre de l'année scolaire 2023-2024.

Lors d'une cérémonie organisée sous l'égide de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, 26 établissements ont décroché le Pavillon Vert, tandis que 32 ont reçu des certificats d'argent et 41 des certificats de bronze.

Dans une allocution lue en son nom, le directeur de l'AREF de Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Aderdour, a affirmé que cette consécration témoigne des efforts conjoints déployés par les équipes éducatives, les élèves et les clubs environnementaux, dans le cadre des programmes internationaux pilotés par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement.

"Ces distinctions reflètent l'engagement de notre région à intégrer les valeurs de citoyenneté écologique et les objectifs du développement durable dans nos établissements scolaires", a-t-il relevé, notant qu'elles s'inscrivent aussi dans une dynamique éducative visant à promouvoir des comportements écoresponsables parmi les élèves.

D'après le directeur de l'AREF, les 26 établissements ayant décroché le Pavillon Vert se distinguent par une reconnaissance internationale, tandis que les 32 écoles primées par des certificats d'argent et les 41 par des certificats de bronze illustrent les efforts déployés en matière de sensibilisation et d'engagement environnemental.

Par ailleurs, dans le cadre du concours national "Il était une fois une école écologique", 6 écoles ont été primées pour leurs initiatives innovantes en matière de comportements écologiques, 36 élèves pour des projets spécifiques intégrant les volets agricole et rural et 12 cadres éducatifs pour leur engagement dans l'éducation environnementale, a-t-il fait savoir.

Quant au programme "Jeunes Reporters pour l'Environnement", cinq élèves de la région ont été récompensés pour la qualité de leurs productions journalistiques sur des thématiques environnementales, a poursuivi le responsable.

De même, M. Aderdour a exprimé sa gratitude à la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement pour son soutien constant, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires, notamment les autorités locales et les associations, pour leur contribution à la réussite de ces programmes.

"Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs pour généraliser ces initiatives à l'ensemble des établissements scolaires de la région, en consolidant les bases d'une éducation écologique et citoyenne", a-t-il soutenu, concluant sur l'importance de former une génération engagée et porteuse d'un avenir durable.

Dans une déclaration à la presse, le directeur provincial du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Khalid Zeroual, a souligné que l'initiative "éco-écoles" constitue un levier essentiel pour renforcer l'éducation au développement durabile et intégrer les valeurs environnementales dans la vie scolaire.

M. Zeroual a également insisté sur l'importance de poursuivre les efforts pour faire de l'éducation environnementale un pilier de la vie scolaire, conformément au programme régional de durabilité.

"Nous sommes convaincus que ce travail collectif contribue non seulement à préserver notre environnement, mais aussi à former une génération citoyenne et responsable", a-t-il déclaré.

La cérémonie a été émaillée par des activités artistiques, notamment des chants, des pièces de théâtre et une prestation de chorale, outre des échanges interactifs avec les élèves mettant en lumière l'importance de protéger l'environnement et de préserver la planète pour les générations futures.