Maroc: CPDH/Settat - Présentation du bilan des projets programmés au titre de l'année 2024

Settat — Le Comité préfectoral du développement humain (CPDH) de Settat a tenu, jeudi, sa troisième réunion de l'année, consacrée à la présentation du bilan de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de 2024, ainsi qu'à l'examen des projets en difficulté afin d'en identifier les causes et de proposer des solutions adaptées.

Lors de cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abou Zaid, en présence des membres du CPDH et des présidents des comités locaux de développement humain, a été présenté l'état d'avancement des projets programmés dans le cadre de l'INDH en 2024.

Intervenant à cette occasion, M. Abou Zaid a indiqué que l'année 2024 a vu la programmation de 122 projets pour un budget global d'environ 70 millions de dirhams, couvrant divers secteurs définis dans les quatre programmes de la phase III de l'INDH, relevant que les réalisations financières de cette année, ont atteint un taux d'engagement des dépenses de plus de 95%, et une prévision d'un taux de paiement de plus de 54% à l'achèvement de l'exercice.

Selon les données de la préfecture, concernant le premier programme, visant à réduire le déficit en infrastructures et services de base dans les territoires les moins équipés, deux projets ont été programmés avec un budget dépassant 16 millions de dirhams. Ces projets concernent le raccordement des unités de l'enseignement préscolaire à l'eau potable et l'aménagement des routes y menant.

En ce qui concerne le deuxième programme, dédié aux personnes en situation de vulnérabilité, 7 projets ont été programmés cette année pour un investissement de plus de 8 millions de dirhams. Ces projets comprennent la construction et l'équipement de deux nouveaux centres, à Settat et à El Borj, en faveur des enfants autistes et des femmes en situation de précarité, ainsi que le soutien, l'aménagement et l'équipement des centres déjà existants.

Pour le troisième programme, dédié à l'amélioration des revenus et à l'intégration économique des jeunes, le CPDH avait approuvé, lors de sa réunion du 17 octobre 2024, un total de 97 projets pour une enveloppe budgétaire de près de 10,5 millions de dirhams, tous axés sur l'entrepreneuriat.

Par ailleurs, cette année a été marquée par l'inauguration de la Plateforme des Jeunes dans la ville de Settat, ainsi que son annexe dans la ville de El Brouj.

Le quatrième programme, relatif à la promotion du capital humain des générations montantes, un total de 16 projets a été programmé cette année pour une enveloppe de plus de 35 millions de dirhams. Ces projets couvrent les axes de la santé de la mère et de l'enfant, le soutien et l'amélioration des conditions de scolarisation, ainsi que le renforcement et le développement de l'enseignement préscolaire dans la province à travers la programmation de 75 unités supplémentaires, portant ainsi le nombre total d'unités préscolaires programmées à 484.

Par ailleurs, les projets rencontrant des difficultés ont fait l'objet d'un suivi par les comités locaux de développement humain et ont été débattus lors de leurs récentes réunions.

À cette occasion, l'ensemble des intervenants ont été invités à redoubler d'efforts pour mobiliser toutes les ressources disponibles, veiller à la convergence des interventions, et respecter les principes de bonne gouvernance, dans l'intérêt des habitants de la région.