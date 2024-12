Maroc: Réunion à Rabat du comité technique chargé de l'élaboration d'un cadre référentiel pour la santé en milieu carcéral

Rabat — Le comité technique chargé de l'élaboration du cadre référentiel pour la santé en milieu carcéral s'est réuni, jeudi à Rabat, pour approuver la première mouture de ce document, élaborée par deux conseillères internationales désignées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à cet effet.

Ce cadre référentiel, supervisé par la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et l'OMS au Maroc, permettra d'évaluer la performance du système de santé dans les établissements pénitentiaires.

En outre, ce cadre constitue un outil unique en son genre à l'échelle du continent africain, et représente également un progrès important dans le domaine de la santé en milieu carcéral, ainsi qu'un bond qualitatif dans le domaine des droits de l'Homme, a indiqué la DGAPR dans un communiqué.

La DGAPR a rappelé qu'elle avait mis en place en 2022, de manière participative, une stratégie nationale pour la santé en milieu carcéral 2022-2026, en phase avec les politiques de santé publique et les recommandations internationales, dans le but d'améliorer l'accès à des soins de santé complets et intégrés pour les pensionnaires des établissements pénitentiaires, précisant que cette stratégie fixe l'ensemble des mesures et interventions mises en oeuvre dans les établissements pénitentiaires au profit des détenus, ainsi que l'étendue des activités pour chaque partenaire impliqué dans le processus de prise en charge médicale des pensionnaires.