Maroc: Régionalisation avancée - L'étape actuelle doit être celle de l'opérationnalisation au service du développement territorial (Mme Bouaida)

Tanger — L'étape actuelle de la régionalisation avancée doit être celle de l'opérationnalisation afin de relever le défi du développement territorial, a indiqué, vendredi à Tanger, la présidente de l'Association des régions du Maroc (ARM), Mbarka Bouaida.

S'exprimant à l'ouverture de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, organsinée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain", Mme Bouaida a souligné que la Région est appelée à assumer pleinement ses missions, gérer ses propres affaires et exercer ses prérogatives de manière optimale.

La Région, a-t-elle poursuivi, est considérée comme un espace vital et important pour la création de la richesse matérielle et la réalisation du développement intégré, rappelant, à cet égard, les conclusions du Nouveau Modèle de Développement qui érige la déconcentration administrative et le renforcement du chantier de la régionalisation avancée en piliers essentiels à même de répondre aux attentes et relever les différents défis.

La présidente du Conseil de la région Guelmim-Oued Noun a fait observer que le chantier de la régionalisation avancée est le couronnement d'un processus progressif et une consécration de la démocratie locale, en tant que stratégie cruciale pour le développement de l'édifice institutionnel et la promotion du développement territorial, saluant les conclusions des premières Assises nationales de la régionalisation avancée.

Les trois niveaux territoriaux (communes, provinces et régions) ont hissé la Région au rang d'espace territorial propice à la convergence des politiques publiques, a-t-elle fait poursuivi, appelant à relever le défi de la formation des ressources humaines et des élites locales, de sorte à renforcer l'attractivité des investissements et à faire face aux crises, dont celles liées au stress hydrique, au transport, à la mobilité durable et à la transition numérique.

Après avoir insisté sur l'impératif de tenir compte de ces défis afin de consolider le processus de régionalisation avancée, Mme Bouaida a souligné la nécessité d'adopter une approche participative impliquant les différents acteurs territoriaux, universitaires et la société civile, dans le but d'élaborer des scénarios susceptibles d'améliorer et d'optimiser ce chantier pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain.

La séance d'ouverture de ces Assises a été marquée par le Message Royal adressé aux participants, dont lecture a été donnée par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Organisé par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc, cet événement de deux jours constitue un moment important dans la mise en oeuvre, sous l'impulsion des Hautes Orientations Royales, du chantier de Régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.