Congo-Kinshasa: Calumet de paix !

Le 1er Vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, a rencontré le Chef de l'Etat. Quand une personnalité d'une telle envergure est reçue par la Haute autorité de l'Union sacrée, il est toujours difficile de circonscrire avec exactitude l'objet de cette audience.

En attendant, ça bouillonne encore entre les deux ailes de l'UDPS représentées par d'un côté, Augustin Kabuya et de l'autre côté, Deo Bizibu. Les deux hauts responsables se revendiquent la direction du parti présidentiel et sont prêts, à tout moment, à recourir aux biceps par leurs combattants interposés.

Les différentes structures du parti qui sont intervenues pour régler à l'amiable ce conflit, ont été taxées de partisanes selon que leur position était en faveur de l'un ou l'autre camp. Plus d'une fois, l'épouse du Lider maximo, a appelé ces hauts cadres de l'UDPS au calme en attendant la décision de l'Autorité suprême qui était soit trop chargé par son agenda, soit en dehors du pays.

Plus le temps passe, plus on assiste au pourrissement de la situation au niveau de la base qui ne sait pas à quel Saint se vouer. Entretemps, le texte statutaire du parti présidentiel créant le poste de vice-président de l'UDPS en l'absence du président empêché, est sujet à de diverses interprétations. Comme pour dire qu'il y a d'abord nécessité de remettre de l'ordre à la maison avant d'envisager de réformer la Constitution.

Le malaise dans le parti présidentiel oblige plusieurs cadres à se montrer réservés. On ne sait jamais qui finira par avoir raison. Le 1er Vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, a reçu mission d'assurer la médiation entre les deux tendances de l'UDPS. En dehors de ses appels au calme, plus rien. C'est le statu quo. Déjà une tendance l'avait accusé de partisan. C'est de bonne guerre quand on veut être neutre.

L'Honorable Tshilumbay a été reçu en audience par le Chef de l'Etat. Les commentaires vont dans les sens les plus divers dans les états-majors de deux ailes dissidentes de l'UDPS, même si l'intéressé avoue qu'après la clôture de la session de septembre, les élus devaient s'imprégner des orientations politiques et des priorités nationales pour mieux s'adresser aux populations lors de la pause législative.

On croit savoir que la crise à l'UDPS doit avoir été abordée avec cet hôte du Président de la République qui reste médiateur dans la crise qui ronge cette formation politique. Les supputations vont bon train. De toute manière, plus rien ne sera comme avant. La 3ème voie n'est pas exclue pour ainsi couper la poire en deux et permettre au parti présidentiel de fumer le calumet de paix.