Congo-Kinshasa: Muhindo Nzangi - 'C'est la première fois que le pays se dote d'un véritable programme qui a atteint tous les territoires'

Durant son intervention dans le briefing du Mardi 17 Décembre 2024, le Ministre d'Etat en charge du Développement rural, Muhindo Nzangi Butondo, a passé en revue les avancées à inscrire dans son secteur, parlant d'abord des réalisations du Programme de Développement de 145 territoires. Celui qui est considéré comme premier Administrateur des villages a non seulement assuré, comme le chef de l'Etat, que l'année prochaine, la RDC va bénéficier, effectivement, de plus de 38.000 km de routes de desserte agricole dans le cadre du PDL 145T et de 11 423 km de routes prioritaires de desserte agricole à travers le territoire national pour un an mais aussi, a mis en exergue les nombreux bienfaits du Programme du Gouvernement dans le secteur du Développement Rural.

«C'est la première fois que le pays se dote d'un véritable programme qui a atteint toutes les chefferies, tous les secteurs, tous les territoires. Lorsque la première phase sera achevée, nous aurons, véritablement des infrastructures en milieu rural, qui ont été faites par l'Etat congolais. Nous sommes dans la deuxième phase qui nous concerne (Développement Rural) particulièrement. La première phase concernait principalement les Ministères de l'Intérieur (avec la construction des bureaux de territoires), de la Santé et de l'Education nationale (avec la construction des écoles). La deuxième phase est logée dans une matière qui concerne exclusivement le Développement rural avec les routes de desserte agricole. Cela va être une véritable révolution», a souligné le Ministre Muhindo Nzangi.

Vers la matérialisation de la promesse de Félix Tshisekedi

Pour l'Ancien Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, qui a réformé le système éducatif congolais en basculant du Padem au système LMD, toutes les couches de la population seront bénéficiaires des actions envisagées, sans la moindre discrimination. « (...), c'est réaliste, c'est réalisable et nous allons le faire. Nous avons prévu une stratégie de Développement intégral. C'est-à-dire, on ne choisit pas seulement de petites parties du pays pour faire le travail et le reste est en berne. Les gens qui ont vécu dans ce pays savent qu'à l'époque coloniale, les routes étaient faites et entretenues par les hommes. Les 38.000 kilomètres dont le Président a parlé se feront effectivement. C'est la population qui sera mobilisée pour entretenir et réhabiliter ces routes. Vous savez que le coût substantiel d'entretien et de réhabilitation des routes par cette méthode sera marginal. La deuxième catégorie de routes dont le Président a parlé, ce sont les 11.000 kilomètres de routes prioritaires. Nous avons identifié, dans tout le pays, les routes qui relient les chefs-lieux de territoires aux chefs-lieux de provinces. L'objectif, pour nous, c'est que ces routes soient stabilisées pour permettre, effectivement, la connectivité. Comme ça, les routes de desserte agricole, qui vont être faites, seront connectées aux routes prioritaires pour permettre à la population d'évacuer les produits agricoles, de bassins de production vers les centres de consommation. Nous allons le faire... », a déclaré le ruraliste national.

Promotion des voies navigables de desserte agricole

«Nous avons un Etat béni. Il n'y a pas deux pays qui ont les mêmes caractéristiques que nous. Nous avons plus de 25.000 kilomètres de voies navigables. Cela veut dire que nous avons 65% du territoire, soit 94 chefs-lieux de territoires de la RDC qui sont connectés à Kinshasa par l'eau. Si vous suivez bien l'histoire de ce pays, ces voies navigables ont été les plus utilisées, à l'époque coloniale, lorsque ce pays a été, effectivement, parmi les dix économies les plus fortes du monde... Le travail que nous allons faire va consister à l'aménagement, c'est-à-dire, le balisage qui va permettre de répertorier et de créer la route maritime. Savez-vous que quelqu'un peut quitter Kinshasa et se rendre au port de Lodja ? En faisant la réouverture de la Lukeni, on est capable d'atteindre Lodja par la voie navigable.

On peut quitter Kinshasa et aller décharger à Mbuji-Mayi, a explicité le surnommé Grand Patriote par ses concitoyens. Muhindo Nzangi Butondo, face à une centaine des médias de la capitale congolaise à côté de son collègue de l'Agriculture et celui de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui a donné des assurances fermes allant, justement, dans la direction de la mise en oeuvre des six engagements prioritaires, dévoilés, du reste, par Félix Tshisekedi, Président de la RD. Congo, Chef de l'Etat, lors de son investiture, le 20 Janvier 2024