Sénégal: Saint-Louis / convention PDCEJ - ITA 52 femmes et jeunes porteurs de projets formés pendant huit semaines sur les métiers porteurs

Ils sont en tout 52 femmes et jeunes de la région de Saint-Louis, tous des porteurs de projets et âgés entre 18 et 40 ans, a avoir été formés par l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA) sur les métiers de l'agroalimentaire, du pétrole et du gaz, du cuir et des peaux. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet D'appui au Développement des Compétences et de l'Entreprenariat des Jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ). Ils ont reçu leurs attestations au terme de leur formation qui a duré huit semaines.

Cette cérémonie de remise d'attestations est l'aboutissement de la formation entreprise dans le cadre de la convention nouée entre le Projet D'appui au Développement des Compétences et de l'Entreprenariat des Jeunes dans les secteurs porteurs (PDCEJ) et l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA). Les récipiendaires ont bénéficié de formations techniques et professionnelles en transformation de céréales ; fruits et légumes ; produits d'élevage ; produits halieutiques ; boulangerie-pâtisserie et cuisine à base de produits locaux. « L'ITA a formé à Saint-Louis 52 porteurs de projets sur sept (07) modules technologiques de transformation agroalimentaire et quatre (04) modules de gestion d'entreprises. Ils ont été formés pendant huit (08) semaines », a fait savoir Mor Talla Guèye, Directeur général de l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA). Il s'est aussi félicité que 34% de cette cohorte soit déjà en activité entreprenariale.

« En terme de bilan, le PDCEJ a formé à mi parcours 2935 jeunes et femmes dans les cinq (05) régions ciblées à savoir Dakar, Thiès, Kaolack, Kaffrine et Ziguinchor. et Saint-Louis. Parmi ces 2935 bénéficiaires, les 1028 ont été formés par l'ITA », a dit Ibrahima Ciss, chargé du suivi et évaluation du PDCEJ. Il a rappelé les chantiers de ce projet notamment les trois centres de formation dont celui de Saint-Louis (Bango) qui est dédié aux métiers du pétrole et du gaz en cours de construction ; celui dédié aux métiers du cuir et des peaux qui sera implanté à Ngaye Mékhé dans la région de Thiès et un troisième centre qui va s'activer dans les métiers de l'agroalimentaire et qui va être logé dans l'enceinte de l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA).

« Pour l'incubation, le PDCEJ a eu à former 496 personnes dans les différents secteurs de l'agro-industrie ; des énergies renouvelables et de l'énergie solaire », a précisé M. Ciss. La cérémonie s'est déroulée en présence du Directeur général de l'Institut de Technologie Alimentaire (ITA), Mor Talla Guèye qui s'est réjoui des résultats obtenus dans le cadre de cette convention nouée avec le PDCEJ en vue d'accompagner les femmes et les jeunes.

« Le statut de l'ITA a beaucoup évolué dans le temps mais est resté toujours ancré dans le domaine de l'industrie pour l'accompagner. Créé en 1963, l'ITA a mis au point une dizaine de technologies et des innovations majeures allant des procédés de fabrication des produits nouveaux en passant par les équipements de transformation et de conservation des produits de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et la foresterie entre autres », a expliqué M. Guèye.