Le Premier ministre Ousmane Sonko, qui séjourne en Gambie depuis mercredi, a co-présidé hier, à Banjul, la cérémonie d'ouverture de la deuxième session du forum économique sénégalo-gambien avec le Vice-président de la République islamique de Gambie, Muhammed B.S. Jallow. Du haut de sa tribune, le Chef du gouvernement a saisi cette occasion solennelle pour appeler à la densification et à la redynamisation de la coopération bilatérale qui existe entre les deux États depuis plusieurs décennies.

Banjul, moins poussiéreuse que Dakar mais plus chaude, a accueilli depuis hier, et pour deux jours, un forum dont le thème est axé sur l'économie, le commerce, l'investissement. Bref, l'harmonisation de l'environnement des affaires dans ces deux États. Et c'est le centre international de conférences Sir Dawda Kairaba Jawara, jouxtant l'avenue qui mène en plein coeur de la Senegambia, qui a abrité cette rencontre de haut niveau. À l'ouverture dudit forum, dans une salle pleine à craquer, le Premier ministre de la République du Sénégal, accompagné d'une forte délégation, a d'abord rappelé à l'assistance que le Sénégal et la Gambie n'ont jamais cessé d'être ce même peuple uni par l'histoire et par les deux fleuves (Casamance et Gambie).

Un bel héritage qui, selon lui, doit être préservé à tout prix au profit des générations futures. Restant sur cette dynamique, Ousmane Sonko, qui a co-présidé avec le Vice-président de la Gambie, Muhammed B.S. Jallow, cette deuxième session du forum économique, commercial et d'investissement sénégalo-gambien, a fortement plaidé pour la densification de la coopération qui unit les deux Nations.

Dans son discours prononcé en langue wolof, le Chef du gouvernement a déclaré que rien ne peut entraver l'avenir de ces deux États en matière de coopération, d'investissement et de commerce. Hier, à Banjul, il a beaucoup été question de revisiter l'état de mise en oeuvre des directives du dernier Conseil présidentiel tenu à Banjul le 01 août 2023. Une initiative que salue Ousmane Sonko. « En 2023, un Conseil présidentiel a réuni les deux États. Aujourd'hui (hier), nous sommes encore là pour poursuivre les réflexions.

C'est l'occasion pour moi de saluer le leadership des Présidents Adama Barrow et Bassirou Diomaye Faye, qui continuent à entretenir les belles relations qui ont toujours existé entre les deux pays. Cela veut dire que chaque État doit travailler à faire de cette coopération une réalité. Notre coopération teintée de cordialité doit être renforcée au quotidien », a-t-il prêché, précisant qu'un comité de coopération commerciale a récemment été organisé pour redynamiser davantage la relation d'investissements entre le Sénégal et la Gambie.

Un transport profitable aux États

En terre gambienne, le Premier ministre de la République du Sénégal a émis l'idée de faire du transport intra-États un véritable outil d'intégration économique. Car, a-t-il insisté, de 2000 à 2023, le trafic commercial a généré 117 milliards de FCFA. L'objectif, a dit le Premier ministre, c'est d'atteindre les 500 milliards de FCFA dans les années qui viennent. « À ce niveau, on note une évolution, mais des efforts restent à faire. La somme des 117 milliards de FCFA peut être multipliée par cinq ou par dix. C'est ça notre objectif. Nous devons faire en sorte que la Gambie soit utile au Sénégal, idem pour le Sénégal et dans tous les secteurs », a soutenu Ousmane Sonko, sous les applaudissements nourris du public du centre international de conférences Sir Dawda Kairaba Jawara de Banjul.

Le développement n'est pas une course olympique, comme disait l'autre. Le Chef du gouvernement sénégalais en est bien conscient. En revanche, il a soutenu que pour faire émerger les deux États, il suffit de miser et d'investir davantage sur les secteurs clés, dont l'énergie, les infrastructures, le transport terrestre, maritime et fluvial, mais également dans le tourisme, les hydrocarbures, l'industrie et la pêche. Tous ces secteurs, a précisé Ousmane Sonko, sont des secteurs potentiels. « Je suis convaincu qu'on peut développer nos pays. Avec la Gambie, nous voulons un partenariat win-win », a-t-il déclaré.

Discours panafricaniste pour la souveraineté du continent

Entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le panafricanisme, c'est une véritable histoire d'amour. Depuis la Gambie, où il effectue une visite de travail et d'amitié du 19 et 20 décembre 2024, le Chef du gouvernement a invité les dirigeants africains à croire en la souveraineté de l'Afrique. Ousmane Sonko, qui a mis à profit son déplacement à Banjul pour évoquer leur politique de transformation systémique du pays, à travers la « Vision Sénégal 2050 », a demandé aux gouvernants de suivre la vitesse exponentielle du développement des autres continents de la planète. De plus, a-t-il suggéré, de renforcer tout ce qui peut contribuer à faire de l'Afrique un marché unique.

Poursuivant son discours devant un auditoire enthousiaste, le Premier ministre a rappelé que les 15 pays qui composent la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) doivent tout faire pour parvenir à mettre en place un marché commun avec un tarif extérieur afin d'être plus compétitifs. D'après Ousmane Sonko, tout va très vite. « Nous, notre priorité, c'est l'Afrique, c'est la sous-région, mais aussi notre voisin immédiat : la Gambie. Tous, nous devons accepter de travailler ensemble pour relever ces défis majeurs », a conclu le successeur de l'ancien Premier ministre, Me Sidiki Kaba.