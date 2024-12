Algérie: Merad affirme depuis Tunis que les questions liées au développement local constituent une priorité pour l'Algérie

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a affirmé, vendredi à Tunis, que les questions liées au développement local constituaient une priorité pour l'Algérie qui, depuis l'élection du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a engagé des réformes profondes dans le secteur des collectivités locales, indique un communiqué du ministère.

Dans son allocution aux travaux de la réunion ministérielle de la 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS) de l'Union africaine (UA) sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, M. Merad a précisé que l'Algérie "consciente du caractère prioritaire des questions du développement local, a engagé des réformes profondes des collectivités locales".

Dans le cadre de cette démarche s'inscrit l'initiative du président de la République visant à réviser les lois relatives à la commune et à la wilaya, conformément "aux exigences de la décentralisation, de la démocratie participative et du développement économiques des régions locales", ajoute le ministre.

Dans cette même perspective, "l'Algérie poursuit une démarche tendant à instaurer les conditions nécessaires pour transformer les collectivités locales en unités économiques en mesure de soutenir les investissements générateurs de richesses et d'emplois", tout en adoptant "une stratégie nationale globale pour la numérisation des services publics et le renforcement des prestations à distance, l'objectif étant d'améliorer et de moderniser les services publics", précise la même source.

Au niveau continental, M. Merad a exprimé "la disponibilité de l'Algérie à partager son expérience dans les domaines abordés", et a réaffirmé "son engagement permanent à soutenir toutes les initiatives et manifestations organisées par l'UA et ses différentes structures au mieux des intérêts des peuples du continent africain".

Il a relevé, dans ce sens, "l'attachement de l'Algérie à promouvoir l'action africaine commune, à travers une participation active au sein des différents mécanismes de l'UA et dans les différentes initiatives de coopérations", ajoute le communiqué.

Il a également félicité l'Etat de l'Ouganda après avoir pris la présidence de la 5e session du CTS, en réaffirmant "l'engagement de l'Algérie à lui apporter tout son soutien durant son mandat".