Tunisie: Sociétés communautaires - Ils ont dit

Riadh Choud, Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle : « Un nouveau modèle social où les valeurs de solidarité priment »

« Poursuivant l'élan révolutionnaire qui a dépassé la dimension politique, le président de la République a promulgué le décret relatif aux entreprises communautaires. Ce décret constitue une révolution législative qui consacre l'indépendance économique et la politique du compter sur soi. Il pose les bases d'un nouveau modèle de développement qui permet à l'Etat de rétablir son rôle social et qui crée, pour les citoyens, de nouvelles opportunités de travail décent après des années de marginalisation et d'exclusion. La promulgation de ce décret ne doit pas être considérée uniquement d'un point de vue juridique, car ce texte de loi fonde un nouveau modèle social où les valeurs de solidarité et de coopération priment et vise à instaurer l'équilibre entre la rentabilité économique et les valeurs sociales ».

Jean Gatel, ancien ministre français de l'Economie sociale : « Une réponse aux objectifs de l'économie sociale »

« On peut assimiler très bien les sociétés communautaires créées en Tunisie à l'économie sociale. Je pense, d'ailleurs, qu'il y a des exemples à travers le monde qui sont très proches des vôtres. Je pense au Québec qui a une très solide expérience en matière de sociétés communautaires à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville et en matière de gouvernance partagée sur toute une série d'axes de travail utiles aux populations, tant sur le plan culturel que social et environnemental. Et puis, également, tous les pays de l'Amérique latine ont une expérience de sociétés communautaires, qu'on appelle des sociétés villageoises, des sociétés de quartiers, qui répondent aux objectifs de l'économie sociale, c'est-à-dire essentiellement la solidarité et la volonté de créer des richesses dans le respect de chacun ».

Adel Chouari, directeur général du RNE : « Une voie pour l'emploi et la richesse »

« L'entreprise communautaire est une forme juridique et le RNE s'est adapté à cette nouvelle forme à travers l'adaptation de son système d'information et la formation de ses cadres. Le décret n°15-2022 est venu avec une nouvelle vision, plutôt avec un nouveau modèle social complet qui vise à trouver l'équilibre entre la rentabilité économique et les valeurs sociales. Cet équilibre peut être atteint grâce à la création d'opportunités de travail, mais aussi de la richesse et la production au niveau local et régional. Ce qui contribuera au renforcement de l'attachement des citoyens à leurs territoires ».