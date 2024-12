Tunisie: L'heure du responsable militant a sonné !

opinion

Les contours de la nouvelle Tunisie sont dessinés et l'objectif d'une lutte pour la libération nationale qui part en guerre contre la corruption et toute sorte de monopole dont l'objectif est de mettre le peuple tunisien à genoux et le saigner à blanc. Les visites inopinées du Chef de l'Etat sur le terrain ont introduit cette culture de la proximité des soucis qui taraudent le peuple. Un peuple qui s'est heurté pendant des années à la sourde oreille des ministres et des gouverneurs.

Voici que cette idée de se mêler à la chose publique commence à être transmise puisque le Président de la République, Kaïs Saïed, en rencontrant les membres du gouvernement mercredi dernier, a défi ni le profi l du responsable politique tunisien. Lors de cette rencontre, il a invité chaque responsable à intégrer les aspirations du peuple tunisien et à oeuvrer à trouver des solutions urgentes aux diffi cultés rencontrées par les citoyens.

« L'héritage est lourd et l'ampleur de la destruction est grande ! Cependant, chaque responsable doit adopter la mentalité d'un militant qui défend sa patrie et son peuple, et avoir pour devise à tout moment : je me sacrifi e pour cette chère patrie », a-t-il plaidé.

Ainsi le responsable politique tunisien à l'avenir est-il appelé à se comporter en tant que militant habité par une cause, à savoir la lutte pour la libération nationale, mais aussi la concrétisation des espoirs des citoyens. Des espoirs somme toute légitimes et qui sont justifi és par sa dignité et son droit au bien-être et à la justice sociale. C'est une nouveauté dans le paysage tunisien et qui ne peut être que salutaire vu l'étendue des dégâts commis par les responsables durant la décennie noire. Le responsable n'est plus cet énarque qui opère à froid, ce technocrate capable de diriger un ministère dans n'importe quel pays en appliquant une sempiternelle recette et en s'emmitoufl ant dans le confort de son bureau. Le nouveau responsable doit répondre enfi n à ce triptyque : compétence, spécialisation et militantisme. Surtout militantisme ! Avec tout ce que porte ce mot de sens des responsabilités mais aussi du don de soi.

C'est ainsi qu'on arrive à ce point névralgique de la rencontre de mercredi : une nouvelle vision politique conçue au plus haut sommet de l'Etat qui tente de déplacer toutes les lignes dessinées jadis par l'intérêt personnel, le profi t et les associations douteuses... De haute voltige, cette vision a le mérite d'être claire ! Elu pour concrétiser les aspirations du peuple, le Président Kaïs Saïed continue à se battre et ne cède même pas une once sur les attentes de ses électeurs.