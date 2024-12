Tunisie: ASG - Audacieux, mais vigilants

Chiheb Ellili doit trouver le bon équilibre afin de jouer pour gagner tout en prenant plus de précaution pour ne pas être piégé sur les contres de l'équipe de Ben Guerdane.

Même s'il n'est pas dans une position alarmante au classement, le Carrelage de Gabès ne pourra pas continuer à perdre des points. La dernière défaite contre les «Sang et Or» de Zarzis par deux buts à zéro a montré que l'équipe est en train d'épouser une courbe descendante qui pourrait se transformer en chute vertigineuse s'il n' y a pas une réaction dans les trois matches entre le 20 décembre et le 4 janvier contre l'USBG, la JSO et EGSG.

«Trois rendez-vous cruciaux et importants que nous ne devons pas rater, confirme l'entraîneur Chiheb Ellili. Il nous faut engranger au moins 7 points pour éviter un long passage à vide et pour grimper davantage vers la zone de sécurité du classement général. La remontée de cette dure pente doit commencer dès aujourd'hui contre l'USBG qui viendra à Gabès pour tenter elle aussi de se racheter après sa défaite contre l'Étoile à Ben Guerdane. Mes joueurs et moi sommes donc bien avertis de ce qui nous attend».

«Equilibrer davantage le dispositif»

Même si cette rencontre à gros enjeu se joue à Gabès, Chiheb Ellili doit revoir ses choix tactiques et muscler un peu plus sa défense qui a paru perméable lors des derniers matches. Ce n'est pas seulement le quatuor défensif aligné lors du dernier match (Ben Ammar, Maâtougui, Tej Islam Salem et Yaâkoubi) qui est incriminé, mais plutôt toute l'animation défensive qui semble défaillante. Le trio étranger du milieu de terrain ( Gomes , Ahoudo, Massasi ) ne constitue pas le premier rideau défensif pour ratisser bon nombre de ballons à l'entrejeu. Il semble plus porté vers l'avant que soucieux de bien assurer le travail de récupération.

Ainsi, trop d'espaces sont laissés dans cette zone-clé et contre une USBG qui manie bien l'attaque rapide, ça risque de faire des dégâts et ça ne pardonnerait pas. La ligne d'attaque avec les Adem Boulila, Houcine Mansour et Mohamed Camara a besoin d'être revue elle aussi avec l'intégration de Mouhib Selmi, Wael Ferjani et Oussama Neffati pour plus de fraîcheur, de variété dans les attaques et d'efficacité devant les buts. Pour Chiheb Ellili, les trois points sont impératifs contre l'USBG et ses protégés devront redoubler leurs efforts devant, tout en restant équilibrés, assez vigilants et solides derrière.