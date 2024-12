Tunisie: De la tradition à la modernité - Un week-end exceptionnel pour redécouvrir l'artisanat tunisien à Nabeul

La ville de Nabeul accueillera les samedi 21 et dimanche 22 décembre 2024 une exposition-vente exceptionnelle d'artisanat et de produits culinaires, réunissant 25 artisans et artisanes venus des quatre coins de la Tunisie, y compris Kasserine, Bizerte, Sousse, Tunis... Cet événement mettra en lumière la richesse du patrimoine tunisien à travers des créations qui allient tradition, modernité et créativité.

L'exposition proposera une large gamme de produits artisanaux, allant des tapis « margoum », objets en halfa, céramiques et bijoux traditionnels, aux produits modernes comme les cosmétiques naturels, les pâtisseries et les fromages artisanaux.

Un dialogue entre générations à l'honneur

"Cette année, l'exposition met en lumière un bel exemple de transmission entre les générations, symbolisé par la participation d'une femme artisane expérimentée originaire de Kasserine, forte de plusieurs décennies de savoir-faire et de créativité, et d'une jeune artisane de seulement 14 ans venue de Nabeul. La première, véritable gardienne des traditions, incarne la richesse et la profondeur du patrimoine tunisien à travers des techniques artisanales ancestrales qu'elle a perfectionnées au fil des ans. La seconde, malgré son jeune âge, montre une passion débordante pour l'artisanat et une envie d'innover tout en respectant les codes traditionnels", explique Nabila Ben Khalifa, organisatrice de l'événement et artisane passionnée, dans une déclaration accordée à La Presse.

Ben Khalifa ajoute que ce duo intergénérationnel illustre non seulement l'importance de préserver le savoir-faire artisanal, mais également celle de le transmettre aux nouvelles générations. "C'est en partageant nos expériences et nos techniques que nous pouvons assurer la continuité de cet héritage... Ce passage de témoin, entre une maîtrise traditionnelle et un regard jeune et novateur, reflète parfaitement l'esprit de l'exposition, où tradition et modernité se croisent pour offrir au public une expérience unique et inspirante", affirme-t-elle.

L'artisanat tunisien au service des plus démunis

Ben Khalifa ajoute que dans une ambiance festive aux couleurs et senteurs locales, les visiteurs pourront découvrir des animations pour les enfants, notamment des ateliers ludiques et éducatifs, ainsi que des espaces interactifs pour les adultes qui souhaitent explorer les secrets des métiers d'art et s'initier à certaines techniques. "Nous voulons que cette exposition soit une véritable fête pour toute la famille, un moment de découverte et de partage", souligne-t-elle.

Par ailleurs, en plus de l'offre artisanale et culinaire, cet événement a une dimension solidaire. Un groupe de jeunes du club "Net Cap Bon", une association caritative locale, sera présent pour vendre des produits faits main et des plats sucrés et salés. Les fonds collectés serviront à acheter des couvertures et des vêtements chauds pour les enfants et les familles dans le besoin.

"En cette période hivernale, chaque petit geste compte, et il est plus important que jamais de se montrer solidaires. À travers cette initiative, nous avons à coeur de soutenir ceux qui en ont le plus besoin, en apportant notre contribution pour améliorer leur quotidien... Les fonds collectés permettront d'offrir des couvertures et des vêtements chauds aux enfants et aux familles vulnérables, un geste symbolique, mais essentiel en cette saison froide. Cela démontre que, par le biais de l'artisanat et de la solidarité, nous pouvons non seulement préserver notre patrimoine culturel, mais aussi agir positivement pour un meilleur avenir pour tous", explique-t-elle.

Et d'ajouter : Ce rendez-vous unique est une invitation à se laisser emporter par l'esprit de fin d'année et à redécouvrir le patrimoine artisanal tunisien avec une touche de modernité. L'engagement des artisans, des organisateurs et des participants témoigne de l'importance de préserver et promouvoir ce patrimoine, tout en soutenant les initiatives solidaires.

"Notre objectif est non seulement de mettre en valeur le talent des artisans, mais aussi de créer un espace où les visiteurs, petits et grands, peuvent se sentir inspirés et connectés à leurs racines culturelles", précise encore Ben Khalifa.