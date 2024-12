Tunisie: CAB - Se révolter !

Les Cabistes n'ont plus le droit de laisser filer le moindre point à domicile...

Le parcours du CAB en cette phase aller n'a pas fini de susciter l'étonnement de plus d'un observateur. Il est devenu redondant de répéter, à chaque journée, qu'il est temps que les Cabistes remportent leur première victoire de la saison. Et à chaque fois, on remet ça pour le match suivant.

Les supporters «jaune et noir» commencent à tirer la sonnette d'alarme puisque nous en sommes déjà à la 12e journée. À la longue, cela devient lassant ! Contre EGSG, on attend dans le camp bizertin que les joueurs se révoltent et mettent un terme à cette disette qui n'a que trop duré. Il n'est plus permis, en effet, aux camarades de Alallah de perdre des points à la «maison» s'ils veulent réussir la désormais opération-sauvetage. Malgré un nul pas très flatteur le week-end passé contre la JSO, on a constaté un léger mieux dans l'ensemble. Il faudra donc persévérer tout à l'heure devant les Gafsiens.

Soigner le casting et le coaching

Le staff technique aura ainsi pour rôle de maintenir la pression sur l'ensemble cabiste afin qu'il prenne conscience de la délicatesse de la situation. La victoire ne semble pas être une mission impossible quand on sait que l'adversaire du jour a les mêmes soucis et par conséquent se trouverait prenable au Stade 15-Octobre même si le CAB évoluera sans son public. Le nouvel entraîneur, en technicien averti, saura à coup sûr corriger les erreurs passées, notamment concernant le casting et le coaching à la fois. Il est très probable que Hidoussi re-titularise Guessmi à son poste de latéral droit, convoque Haouechi pour occuper le flanc gauche et fait jouer d'entrée Fellahi. Toutefois, la formation est tellement changeante en permanence qu'il est difficile d'imaginer le onze de départ et encore moins les remplaçants. Seuls Allalah, Seydi, Konte, Cissoko, voire Bouallegui sont sûrs d'être là !

Formation probable : Krir-Guessmi-Haouechi (Rhimi)-Allalah-Seydi-Bouallegui (Ferchichi)-Konte-Ahmed Omrani (Othmani ou Aloui)-Oussama Ali-Cissoko-Fellahi.