Tunisie: Ligue 2 - 10e journée - Korba-Jendouba - duel de dauphins

Podium en jeu entre l'EMM et l'ESHS.

Le rythme s'accélère en Ligue 2 avec la 10e journée qui débute cet après-midi et se poursuivra dimanche. Une ronde en deux temps commencera donc aujourd'hui avec tous les matchs inscrits dans l'agenda du groupe A où les positions se sont resserrés en haut et dans le ventre mou du tableau. Leader de poule après avoir supplanté le CS Korba, l'Association Mégrine Sport ira défier le CS Msaken dans son fief. Et si les banlieusards du sud doivent valider pour ne pas s'exposer au retour du dauphin capbonais, les Sahéliens de Msaken sont dans l'obligation de grappiller au moins un point pour ne pas s'enliser. Cet après-midi, le grand format de la journée aura pour théâtre le stade de Korba où le CSK reçoit Jendouba Sport.

Tous deux situés sur la seconde marche du podium, à deux encablures du leader, Korbiens et Jendoubiens vont en découdre pour maintenir la pression sur Mégrine, voire le dépasser. Match au sommet donc entre deux sérieux postulants pour la montée en Ligue 1. Autre choc et non des moindres verra l'EMMahdia recevoir l'ESHS à Mahdia. Sur le podium, à la 3e place, les Fatimides croisent des Hammam-Soussiens qui les talonnent d'un point seulement. Là aussi, la victoire est impérative dans les deux camps, histoire de garder le contact avec le trio de tête. A Radès à présent, l'ES Radès, lanterne rouge du groupe, accueille l'AS Marsa, un onze qui semble renaître depuis quelque temps.

La donne est claire pour ce match : les banlieusards du nord doivent glaner les trois points s'ils veulent rester dans le sillage des premiers de cordée. Quant à l'ESR, il ne devrait pas se faire trop d'illusion. Distancé de quatre points par le SAMB, avant-dernier, l'ESR est au plus mal, mais qui sait, peut-être que la venue de l'ASM sonnera la révolte des Radésiens. Pour revenir au SAMB, à l'épreuve du déplacement à Kalâa, il pourrait bondir au classement en cas de victoire. Pas évident cependant face à un ensemble de Kalaâ qui ambitionne de participer à la lutte pour l'accession. A la réception de l'ASOE à présent, le CSHL doit forcément gagner pour sortir du pré-purgatoire. Tout autre résultat que la victoire serait synonyme de descente aux enfers pour les Verts.

OSB-OCK : attention à la marche !

Dimanche, après le match avancé d'aujourd'hui entre Redaief et Bouhajla, place aux six matchs restants du groupe B. Tous deux tenus en échec lors de la ronde précédente, Kasserinois et Aghlabides évolueront cette fois-ci dans leurs bastions respectifs. Leader de groupe avec une unité de plus que la JSK, l'ASK reçoit le SG, équipe qui a accusé un retard à l'allumage, mais qui monte en grade depuis peu. La JS Kairouanaise, à son tour, accueille la coriace équipe de Jelma, club médian et qui a de la marge au classement. Avantage à la JSK qui doit valider pour maintenir son rang, voire passer devant l'ASK. Sur la 3e marche du podium, l'OCK, l'OSB et Agareb n'ont pas encore dit leur dernier mot, même si les meneurs les devancent largement. Ça tombe bien d'ailleurs pour l'OC Kerkennah et Sidi Bouzid qui s'affrontent dimanche. En clair, l'occasion est propice de réduire l'écart avec les meneurs et d'écarter provisoirement un concurrent du podium.

Le programme

Aujourd'hui

Groupe A

14h00 : AS Ariana-SC Moknine

14h00 : ES Radès-AS Marsa

14h00 : CS Hammam-Lif-AS Oued Ellil

14h00 : CS Korba-Jendouba Sport

14h00 : CS Msaken-Mégrine Sport

14h00 : Kalâa Sport-SA Menzel Bourguiba

14h00 : EM Mahdia-ES Hammam-Sousse

Groupe B

14h00 : CS Redaief -BS Bouhajla

Dimanche 22 décembre

Groupe B

14h00 : CS Chebba -AS Agareb

14h00 : JS Kairouanaise-AS Jelma

14h00 : PS Sakiet Eddaier-ES Jerba

14h00 : Sfax Railways Sports-ES Rogba Tataouine

14h00 : AS Kasserine-Stade Gabésien

14h00 : Olympique Sidi Bouzid-OC Kerkennah