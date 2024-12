Sénégal: Kaffrine - Plus de 700 PME accompagnées dans leur formalisation

Kaffrine — La chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine annonce avoir accompagné, en 2024, 767 petites et moyennes entreprises de cette région du centre du pays à la formalisation, en les aidant à se doter de registre de commerce et de numéro d'identification national des entreprises et des associations (NINEA).

« Durant l'année 20245, nous avons formalisé 767 PME de Kaffrine en les aidant à se doter de registre de commerce et de NINEA, durant cette année 2024 à Kaffrine », a dit son président.

Moustapha Diop s'exprimait lors de leur assemblée générale consacrée au vote de budget de la chambre pour l'exercice 2025, arrêté à 126 millions 794 milles 764 francs CFA.

Se félicitant de ces efforts de la chambre consulaire à travers la formation et la formalisation des PME, il a estimé que le défi reste toutefois de les « mettre en relation avec des partenaires techniques et financiers ».

« La chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture a aussi formé 300 jeunes aux métiers de l'élevage, de la culture, du maraîchage et de l'aviculture », a dit son président, ajoutant que « plus d'une centaine de groupements d'intérêt économique (GIE) ont été montés durant cette année ».

Prenant part à cette rencontre, le chef du bureau des chambres de commerce à la Direction du commerce intérieur, Jean-Paul Madior Diouf, a salué « les grandes innovations » apportées par l'institution consulaire de Kaffrine.

Il s'est réjoui également de la création d'un site internet et du fait que la chambre de commerce de Kaffrine a été la première à avoir voté son budget pour l'année à venir.