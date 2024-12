Maroc: Fès - Clôture des travaux de la 6ème session ordinaire du conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains par l'adoption de plusieurs projets

Fès — Les travaux de la 6ème session ordinaire du conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains ont pris fin vendredi à Fès par l'adoption de plusieurs projets.

Les membres de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains et ses sections se sont penchés durant cette session, tenue avec l'approbation d'Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président de la Fondation, sur l'examen et l'adoption d'un programme ambitieux de projets et d'activités à mettre en oeuvre en 2025.

Dans ce cadre, les quatre commissions permanentes de la Fondation ont approuvé une série de projets, témoignant de la pertinence de la vision stratégique de l'institution d'Imarat Al Mouminine au service de l'Islam et de ses valeurs de tolérance.

Ainsi, la commission des activités scientifiques et culturelles a approuvé l'organisation d'un colloque international intitulé: «Dialogue des civilisations et des cultures dans le contexte africain ».

Quant à la commission des études de la charia, elle a adopté plusieurs projets, notamment la création d'une plateforme de la fatwa sous le titre: «Académie des muftis africains », l'élaboration d'un guide sur le comportement et le soufisme, en plus d'un projet de renforcement de la transmission du message religieux dans les sections de la Fondation et d'un guide destiné aux oulémas et aux imams dans les pays africains.

La commission de la réhabilitation du patrimoine islamique africain a approuvé, de son côté, l'organisation d'un colloque scientifique sur « Les manuscrits islamiques africains non arabes: Genèse, état actuel et perspectives », ainsi que la poursuite du développement de la bibliothèque numérique de la Fondation.

Pour sa part, la commission de communication, de coopération et de partenariats a validé des projets tels que le lancement d'un programme d'enseignement religieux et de formation à distance, le déploiement progressif de la chaîne de télévision numérique (WEB TV) de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains et le développement du site web et des réseaux sociaux pour renforcer la présence numérique de l'institution.

À noter que la 6ème session ordinaire du conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains a été marquée par la célébration de quatre éminents oulémas africains en reconnaissance de leurs contributions dans divers domaines scientifiques.