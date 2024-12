Maroc: 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée - L'attractivité territoriale au centre des débats

Tanger — La promotion de l'attractivité territoriale au service de la consolidation de la régionalisation avancée, ainsi que les défis y afférents, ont été au centre des débats, vendredi à Tanger, des participants aux travaux d'un atelier initié dans le cadre de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée.

Initié sous le thème "Les défis d'opérationnalisation des compétences des régions pour la promotion de l'attractivité territoriale", cet atelier a réuni une pléiade de participants et de décideurs de divers horizons autour de thématiques en relation notamment avec le renforcement de l'attractivité des territoires.

Ainsi, les panélistes ont évoqué les multiples défis que les Régions sont appelées à relever en vue de répondre au mieux aux préoccupations et aspirations des différents acteurs, partenaires nationaux et internationaux concernés par le développement, l'attractivité et la durabilité des espaces territoriaux.

Après avoir mis en avant les différents avantages et potentialités des Régions, les panélistes ont plaidé pour la consolidation de la coopération interrégionale afin de renforcer la compétitivité territoriale. Aussi, ils ont appelé à la formulation de recommandations opérationnelles, réalistes et réalisables à même de faire face aux défis posés, notamment en termes d'attractivité des espaces territoriaux.

A cet égard, le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, Yanja El Khattat, a passé en revue les efforts mis en oeuvre dans le cadre de l'opérationnalisation du Nouveau modèle de développement pour les Provinces du Sud, mettant en avant les actions de cette instance élue en vue d'ériger la Région en levier essentiel du développement local et en acteur agissant au niveau local et régional, partenaire de l'Etat.

Depuis son lancement, le modèle de développement des Provinces du Sud a donné un nouveau souffle à la régionalisation avancée, en agissant surtout pour la promotion du capital humain qualifié au service du développement local, favorisant ainsi l'attractivité territoriale de la région de Dakhla-Oued Eddahab, a-t-il relevé.

Cette région s'érige ainsi en pôle compétitif, non seulement au regard de son rôle de levier économique national et régional, mais aussi à travers son action agissante dans la coopération, essentiellement sur le plan de l'Afrique et du Sahel, a souligné M. El Khattat, rappelant, à cet effet, le rôle catalyseur de l'Initiative Royale Atlantique dans le développement de Dakhla-Oued Eddahab.

Pour le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Younes Benakki, le modèle de développement des Provinces du Sud est porteur d'une vision stratégique visant la réalisation d'un développement intégré, global et durable.

Dans ce modèle, la dimension humaine revêt une grande importance en érigeant le citoyen en clé de voûte de l'ensemble des programmes de développement, grâce à une approche englobant les volets économique, social et environnemental, a-t-il expliqué.

Ce modèle a mis en place les fondements d'un développement intégré à même de renforcer davantage l'attractivité et la compétitivité territoriale des provinces du Sud et d'en faire un modèle à suivre en matière de développement équilibré et durable.

De son côté, le président du Conseil de la région Marrakech-Safi, Samir Kodar, a présenté la stratégie régionale de développement qui s'articule notamment autour du schéma régional d'aménagement du territoire, du programme régional d'aménagement, du plan régional de gestion des déchets industriels, de développement spatial des régions de montagne, outre la stratégie régionale pour l'emploi et le plan régional de mobilité et de transport.

S'agissant du renforcement de l'attractivité des investissements dans la région, M. Kodar a évoqué un ensemble d'initiatives visant à soutenir les activités économiques et entrepreneuriales, dont le projet du pôle industriel de Tamansourt, qui vise l'aménagement de 40 Ha d'immobilier économique en vue de favoriser les investissements et promouvoir la valeur ajoutée de la région, en créant des centaines d'opportunités d'emploi au niveau régional, en plus du projet de la zone industrielle de Khat Azkan, dans la province de Safi.

Concernant la réhabilitation des infrastructures routières dans la région, M. Kodar a évoqué un ensemble de projets et d'accords de partenariat entre la région et le ministère de tutelle, notamment l'aménagement d'un certain nombre de routes nationales reliant Marrakech à d'autres villes dans la région ou à l'extérieur, notant que la valeur des projets financés par la région s'élève à 1,6 milliard de dirhams, sur un total de 3 milliards.

Le coup d'envoi des travaux de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, initiée sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain", a été donné vendredi à Tanger, en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, des présidents des deux Chambres du Parlement, de plusieurs membres du gouvernement, de présidents d'institutions institutionnelles et de responsables marocains et étrangers.

La séance d'ouverture a été marquée par le Message Royal adressé aux participants à ces Assises, dont lecture a été donnée par le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

De même, plusieurs conventions ont été signées entre les présidents des régions du Royaume et plusieurs départements ministériels.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement de deux jours, organisé par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc, constitue un moment important dans la mise en oeuvre, sous l'impulsion des Hautes Orientations Royales, du chantier de régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.