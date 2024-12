Maroc: Les Journées de communication régionales de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale font escale à Tanger

Tanger — La première édition des Journées de communication régionales de la Fondation Mohammed VI pour les OEuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale a fait escale, vendredi à Tanger, avant dernière étape de cette initiative.

Ces Journées, programmées jusqu'à dimanche, visent à renforcer la communication de proximité avec les membres de la Fondation, en présentant de manière directe et interactive, à travers des stands, l'ensemble des partenariats et prestations proposés aux fonctionnaires adhérents, aux retraités, aux veuves et aux ayants droit.

Placées sous le thème "L'approche communicative, un choix efficace pour améliorer l'action sociale", ces Journées qui ont débuté à Casablanca avant de se poursuivre à Marrakech et Tanger, visent à établir un lien direct avec les bénéficiaires des services de la Fondation, en étant à leur écoute et en répondant à leurs attentes et besoins.

Dans une allocution de circonstance, le directeur de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale, le contrôleur général Taoufik Sitri, a indiqué que cette étape des portes ouvertes reflète la vision de la Direction Générale de la Sûreté nationale visant à rapprocher les services de la fondation des bénéficiaires, et à renforcer la qualité et l'efficacité des services proposés.

Cette initiative, a-t-il ajouté, est axée sur la promotion des oeuvres sociales en faveur des fonctionnaires de la Sûreté nationale adhérents, des retraités, des veuves et ayants droit, en réponse à leurs attentes et besoins croissants.

Dans une déclaration à la presse, le trésorier de la Fondation, le commissaire divisionnaire Miloud Belbachir, a souligné que ces Journées de communication visent à promouvoir les oeuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale, ajoutant qu'elles concrétisent une politique de proximité en permettant aux adhérents de mieux connaître les services proposés par la Fondation ainsi que les prestations offertes par ses partenaires dans divers domaines.

Ces journées représentent une étape clé pour renforcer les liens entre la Fondation et ses bénéficiaires, a-t-il enchaîné, notant qu'elles offrent un espace d'écoute et d'échange, permettant d'accueillir les adhérents, de répondre à leurs questions, d'entendre leurs besoins et de recueillir leurs avis sur les projets en cours et futurs.

Et d'ajouter que pour cette année, quatre étapes ont été prévues, marquant le début d'une initiative ambitieuse, soulignant que ces portes ouvertes seront généralisées à l'ensemble du Royaume, à partir de l'année prochaine, consolidant ainsi les engagements de la Fondation envers les bénéficiaires.

La Fondation a aménagé, au centre culturel Ahmed Boukmakh, plusieurs stands et espaces dédiés à ses partenaires, notamment ceux oeuvrant dans les secteurs de l'immobilier, des services bancaires, des assurances et des télécommunications. Cette initiative permet de traiter en temps réel les cas spécifiques et urgents, tout en surmontant les obstacles pouvant limiter l'accès des adhérents aux prestations sociales proposées.

Cet événement s'inscrit également dans une dynamique de transformation qualitative des activités de la Fondation, à travers la diversification de l'offre de services, le renforcement du réseau de partenaires contractuels et l'amélioration de la qualité des prestations sociales offertes à la famille de la Sûreté Nationale.

Afin de poursuivre le renforcement de cette proximité, les Journées de communication se tiendront à Rabat du 27 au 29 décembre, pour leur dernière étape.

Créée en 2010 en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed VI pour les OEuvres Sociales du Personnel de la Sûreté Nationale vise à améliorer les conditions de vie de la grande famille de la Sûreté Nationale.