Maroc: Les efforts du Maroc en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux mis en avant à Béni Mellal

Béni Mellal — Les efforts du Maroc en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et ses initiatives multiples pour améliorer l'efficacité de son système financier ont été mis en avant, vendredi à Béni Mellal, à l'ouverture de la Conférence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux organisée à l'initiative du Conseil régional des notaires.

Les participants à cette conférence de deux jours organisée en collaboration avec l'Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), la Direction des affaires pénales et des grâces, la Cour d'appel de Béni Mellal ainsi que les trois conseils régionaux des notaires de Marrakech et ses villes affiliées, Agadir-Laâyoune, et Settat-Berrechid ont souligné que le Maroc dispose d'un arsenal juridique solide pour lutter contre le blanchiment des capitaux, combinant mécanismes de contrôle et suivi rigoureux des opérations financières, rappelant que ces efforts visent à assurer une meilleure transparence des flux financiers et à prévenir toute utilisation du système financier pour des fins criminelles conformément à la loi 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

S'exprimant à cette occasion, Mohamed Radouane, président de l'Amicale Hassania des magistrats a souligné que la loi n° 43-05 est l'un des mécanismes juridiques clés instaurés par le Royaume pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités illégales, rappelant que cette législation s'inscrit dans le sillage des efforts continus menés par le Royaume pour renforcer son système financier conformément aux Hautes Directives Royales.

Cette loi incarne la vision du Royaume tendant à renforcer l'État de droit et à promouvoir les valeurs d'intégrité et de transparence, a-t-il ajouté, notant que cette loi répond aux exigences internationales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en droite ligne avec les normes internationales de transparence financière.

Le Maroc est conscient de l'importance d'immuniser son économie contre les menaces financières liées à ces phénomènes en s'alignant avec les standards internationaux, a-t-il fait savoir, indiquant que l'adoption de la loi n° 43-05 marque une étape stratégique sur la voie du renforcement de l'intégrité et la transparence du système financier marocain, en empêchant son utilisation à des fins criminelles et en garantissant sa stabilité.

Pour sa part, le président du Conseil régional des notaires de la région de Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Labdaoui a souligné que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de partenariat entre l'Amicale Hassania des Magistrats et l'Ordre National des Notaires, rappelant que ce conclave est organisé en collaboration avec l'Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), la Direction des Affaires Pénales et des Grâces, la Cour d'Appel de Béni Mellal, ainsi que les trois conseils régionaux des notaires de Marrakech et ses villes affiliées, Agadir-Laâyoune et Settat-Berrechid.

L'objectif visé à travers cette manifestation est d'analyser les défis et de proposer des solutions concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux, a-t-il expliqué, relevant que cette rencontre s'assigne, aussi, pour but d'impliquer activement les notaires dans le débat sur cette problématique, ce qui est de nature à renforcer la confiance des investisseurs étrangers en l'économie nationale et consolider les progrès réalisés par le Royaume.

Ont pris part à cette conférence qui s'est déroulée en présence du premier président de la Cour d'appel de Béni Mellal et du procureur général du Roi près cette Cour, les notaires des conseils précités, les représentants du corps de la magistrature et des professions judiciaires ainsi que les représentants des autorités locales.

Cette journée représente une occasion unique pour renforcer les compétences des acteurs juridiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent et pour promouvoir la coopération interprofessionnelle entre magistrats, notaires et institutions concernées.