Maroc: L'investissement productif, une condition primordiale pour la promotion du développement territorial (conférenciers)

Tanger — Le renforcement de l'investissement productif au niveau des régions est une condition primordiale pour la promotion du développement territorial, ont indiqué, vendredi à Tanger, les participants à un atelier organisé dans le cadre de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée.

Les participants à cette rencontre, tenue sous le thème "La convergence entre la décentralisation et la déconcentration administrative, une exigence primordiale pour promouvoir l'investissement productif", ont souligné la nécessité d'identifier les rôles qui incombent aux acteurs institutionnels dans la promotion de l'investissement productif, mettant en avant les meilleures pratiques en la matière.

Ils ont dans ce sens présenté des propositions en vue de relever les défis relatifs à la promotion de l'investissement privé, en tant que levier essentiel pour renforcer le développement socioéconomique, ainsi que des mesures susceptibles pour sa mise en oeuvre à court et moyen termes.

Dans ce sens, l'expert-consultant, Hassan El Arafi, a mis en avant l'importance des investissements publics portant notamment sur les infrastructures, précisant que plus de 100 milliards de dirhams (MMDH) d'investissements publics ont été alloués pour l'accompagnement des régions et des collectivités territoriales en matière de promotion de l'investissement privé, à travers le soutien des entreprises et la mise en place des zones d'activité économique dans les divers régions.

Pour ce faire, M. El Arafi a appelé à la création de centres régionaux de formation, d'emploi et de développement des compétences, en collaboration avec les Conseils régionaux, pour la valorisation de la formation du capital humain, l'insertion dans le marché de l'emploi, notant que cette initiative a contribué aux efforts d'accompagnement des régions dans le domaine de la promotion de l'investissement et la mise en oeuvre de nouveaux projets économiques.

L'expert a, de même, souligné l'importance d'un environnement d'affaires "dynamique" qui encourage l'innovation, la réallocation des ressources vers les sociétés et les entreprises les plus productives pour promouvoir leur croissance, et la rationalisation de l'investissement public au service de l'investissement productif, appelant à la clarification du rôle et des attributions des Conseils régionaux en matière d'accompagnement des investissements et à l'amélioration des mécanismes de coordination régionale entre les divers acteurs concernés.

De son côté, le doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, à l'Université Ibn Toufail, Ahmed Ajaoun, a relevé la nécessité de réaliser la convergence à travers une définition précise des prérogatives des régions, en créant des représentations mixtes réunissant l'ensemble des acteurs, en adoptant une approche territoriale, en améliorant les pratiques de coordination et en adoptant en approche basée sur de nouveaux mécanismes de contractualisation entre l'État et les régions.

L'universitaire a expliqué que la Charte nationale de la déconcentration administrative permettrait l'adaptation législative des prérogatives entre les régions et les départements gouvernementaux, le transfert de compétences et l'octroi de fonds nécessaires.

Pour sa part, le président du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Omar Moro, a passé en revue les objectifs stratégiques du conseil et qui s'articulent autour d'un développement économique et social, de l'adoption de stratégies sectorielles nationales en faveur d'un développement durable, en plus de la création d'emplois pour une inclusion sociale, en tant que pilier pour l'édification d'un État social.

À cet égard, il a recommandé de renforcer le rôle de la recherche scientifique et de l'innovation pour soutenir ces différentes stratégies qui font des régions l'espace idoine pour la mise en oeuvre optimale des politiques gouvernementales, à même de parvenir à un développement global, tout en soulignant la nécessité d'intégrer les dimensions écologiques dans toute approche et politique publique, en leur accordant une importance majeure.

Organisé par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc, cet événement de deux jours constitue un moment important dans la mise en oeuvre, conformément aux Hautes Orientations Royales, du chantier de Régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.