Congo-Kinshasa: Les formalités administratives tardent les salaires des recrutés de L'ENA du Secrétariat Général aux personnes vivant avec handicap

Des agents recrutés après le concours à l'Ecole nationale de l'administration

(ENA) pour le compte du Secrétariat Général aux personnes vivant avec handicap dénoncent le fait qu'ils soient privés de leurs salaires jusqu'à ce jour alors qu'ils sont mécanisés depuis le mois d'octobre de l'année en cours.

En cause, le manque des documents administratifs notamment la commission d'affectation et la notification qui seraient bloqués au niveau de leur ministère de tutelle pour leur mise en service.

Toutes les démarches menées pour obtenir ces documents demeurent sans suite.

En effet selon ces agents, le processus du recrutement des Agents et cadres du nouveau secrétariat des personnes vivant avec handicap était lancé le 28 octobre 2023 par le VPM de la Fonction publique et la tâche de recrutement était confiée à l'Ecole Nationale d'Administration (ENA-rdc)

Ils affirment avoir passé l'épreuve écrite le 28 janvier de l'année en cours et dont les résultats pour Agents de collaborations ont été publiés le 9 mars 2024 et le 5 septembre 2024 pour les cadres et ils ont été ensuite mécanisés par arrêté du VPM de la fonction publique depuis le mois d'octobre 2024.

Les auditeurs ont débattu avec Pius Lupumbu, Doctorant en sociologie de l'UNIKIN, un des mécanisés du Secrétariat Général aux personnes vivant avec handicap après la réussite à l'ENA et Hervé Tancia conseiller en charge du partenariat publique et des relations avec les assemblées délibérantes auprès de Mme la ministre déléguée pour les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.

Suivez dans cet enregistrement :

/sites/default/files/2024-12/201224-p-f-parolesauxauditeurs-00_web.mp3

