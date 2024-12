Tunisie: « Les enfants rouges » de Lotfi Achour (TUNISIE) - Un cri contre l'oubli

Loin de tout, comme dans une contrée aride et isolée, vivent Achraf et son cousin Nizar.

Les deux adolescents font paître leur troupeau, quand ils sont violemment attaqués par des terroristes. L'un d'eux est tué quand l'autre devra informer leur famille. Choc, hallucinations, perte de repères et cri d'alerte inaudible, « Les enfants rouges » est le récit d'un traumatisme qui happe.

Ils ont 14 et 16 ans, et refont le monde dans leur élément naturel : montagnes, sources d'eau et paysages rocheux, à perte de vue. Le lieu, dans le film, accentue les difficultés d'un quotidien, fait écho à la survie des enfants et de leur famille et creuse le sentiment d'être oublié. Mais au-delà de la misère, la lumière toujours... car les deux adolescents s'accrochent à leurs rêves, à leurs espoirs et à la compagnie de leur troupeau, leur source de subsistance.

Leur quiétude est broyée par l'attaque sanglante d'un groupe de terroristes, qui assassine Nizar, et laisse délibérément en vie Achraf. En guise de messager, le jeune survivant devra informer son clan. Ces terroristes agissent d'une manière habile, discrète, et font des montagnes désertes leurs terreaux. Ils tiennent surtout, au fil de leurs agissements macabres, à lancer des messages intraçables pour marquer leur territoire et faire savoir qu'ils ne sont jamais bien loin, prêts à surgir pour attaquer.