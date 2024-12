Tunisie: Réunion ministérielle de l'UA - La Tunisie réaffirme son engagement pour l'intégration africaine et la coopération régionale

Sur mandat du Président de la République, Kais Saïed, le chef du gouvernement, Kamel Madouri, a présidé, le vendredi 20 décembre 2024, l'ouverture de la réunion ministérielle de la 5e session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS n°8) de l'Union Africaine (UA).

Cette session, axée sur la Fonction Publique, les Collectivités Locales, le Développement Urbain et la Décentralisation, s'est tenue à Tunis, après plusieurs jours de travaux techniques entre experts du 16 au 20 décembre.

Cet événement a réuni des figures éminentes, notamment Amani Abou-Zeid, Commissaire à l'Infrastructure et à l'Énergie de l'UA, et Bankole Adeoye, Commissaire aux Affaires Politiques, à la Paix et à la Sécurité, ainsi que des spécialistes en développement urbain et décentralisation.

Un engagement ferme en faveur des réformes et de l'unité africaine

Dans son discours d'ouverture, Kamel Madouri a salué le programme ambitieux de cette session, soulignant que les thèmes abordés dépassent les aspects purement techniques pour s'intégrer dans les choix stratégiques et politiques des pays membres. Il a exprimé la détermination de la Tunisie à poursuivre son processus de réformes avec fermeté, tout en s'ouvrant aux opportunités de coopération avec les partenaires africains sur la base d'intérêts communs et du respect de la souveraineté nationale.

Le chef du gouvernement a également mis en avant l'initiative de l'Union Africaine d'organiser cette session en Tunisie, symbole du rôle actif du pays dans la promotion de l'intégration régionale et de la coopération avec les pays africains frères.

La Tunisie, un acteur clé dans l'Agenda 2063 de l'UA

En accueillant cette réunion et en présidant le CTS n°8, la Tunisie réaffirme son engagement envers l'Agenda 2063 de l'UA, qui ambitionne une réelle intégration africaine. Ce cadre offre l'occasion de renouveler la volonté de la Tunisie de collaborer avec les autres États membres pour relever les défis communs, qu'ils soient économiques, sociaux ou institutionnels.

Kamel Madouri a rappelé que la Tunisie, consciente des enjeux de l'époque, se positionne comme un acteur clé des réformes dans des domaines vitaux, notamment l'amélioration des services publics et la promotion d'un développement urbain durable.

Le chef du gouvernement a aussi détaillé les efforts déployés par la Tunisie pour moderniser son administration publique. Parmi les mesures phares :

· La révision du cadre législatif de la fonction publique pour encourager la mobilité professionnelle.

· La refonte des systèmes d'évaluation individuelle pour s'aligner sur les meilleures pratiques internationales.

· La numérisation des services publics, contribuant à une meilleure gestion des ressources humaines et à une administration plus proche des citoyens.

Ces réformes, appuyées par une volonté politique affirmée, ont été récemment saluées dans le rapport 2024 des Nations Unies sur la préparation numérique des gouvernements, qui classe la Tunisie en tête au niveau africain.

Une vision inclusive pour un développement équilibré

Kamel Madouri a également mis en avant la stratégie tunisienne visant à renforcer la participation des régions et territoires au développement national. Avec la création du Conseil national des régions et des districts, et la mise en place prochaine des conseils locaux, régionaux et territoriaux, la Tunisie s'engage à assurer une meilleure intégration spatiale et à faire du développement une priorité centrale.

Il a souligné que ces initiatives s'inscrivent dans un contexte mondial marqué par des transformations profondes dans les relations entre le centre et les régions, appelant à une approche innovante et adaptée.

Un avenir commun pour l'Afrique

En conclusion, le chef du gouvernement a salué les travaux du CTS n°8 et réaffirmé l'engagement de la Tunisie à mettre en oeuvre les résultats de cette session. Il a plaidé pour une collaboration renforcée entre les pays africains afin de trouver des solutions communes aux défis actuels, notamment dans la réforme de la fonction publique, le développement urbain et la décentralisation.

La Tunisie, fidèle aux principes du multilatéralisme, se positionne comme un partenaire engagé pour la réalisation des Objectifs de Développement Durable 2030 et de l'Agenda 2063 de l'UA, intitulé « L'Afrique que nous voulons ».