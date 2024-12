Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 21 décembre 2024

La Journée Internationale de la Solidarité Humaine - Un Appel à l'Unité et à l'Action

Le 20 décembre est un jour symbolique pour célébrer la solidarité à l'échelle mondiale. La Journée Internationale de la Solidarité Humaine nous invite à réfléchir sur les défis que rencontrent les peuples du monde entier, tout en mettant en lumière l'importance d'agir ensemble pour un avenir meilleur.

En Afrique, cette journée revêt une signification particulière, soulignant les efforts collectifs pour surmonter les inégalités sociales, économiques et environnementales. (Source allAfrica)

Gabon : Puanne Paulin Moussounda évincé du PNPE

Puanne Paulin Moussounda a été démis de ses fonctions de Directeur Général du Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE) à la suite d’un scandale retentissant de malversations financières. Les enquêtes ont révélé des irrégularités dans la gestion des fonds alloués à des programmes de création d’emploi, ternissant l’image d’une structure essentielle dans la lutte contre le chômage au Gabon.

Cette éviction, annoncée à l’issue du conseil des ministres de ce jeudi 19 décembre 2024, traduit la volonté des autorités de redonner de la crédibilité à cette entité stratégique, qui joue un rôle central dans la mise en œuvre des politiques publiques pour l’emploi. (Source GabonMediaTime)

Le Concours Innovation Week : Une plateforme pour transformer le Burundi par l’innovation

Le programme des Nations -unies pour le développement (pnud), en collaboration avec le gouvernement du Burundi à travers le ministère des Affaires de la Communauté de l’Afrique de l’Est, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a organisé du 9 au 13 décembre 2024, pour sa quatrième année consécutive, le concours de « l’innovation ».

Placé sous le thème central « l’innovation, levier de l’émergence du Burundi », cet événement s’inscrit dans la perspective d’un Burundi émergent à l’horizon 2040 et d’un pays développé en 2060. Le Concours Innovation Week s’est imposé comme une initiative majeure dans la promotion de l’innovation au Burundi. (Source Iwacu)

Guinée: 11 douaniers, dont le directeur général et son adjoint, inculpés pour détournement de fonds

En Guinée, le directeur de la douane ainsi que dix autres responsables ont été placés jeudi 19 décembre sous mandat de dépôt par la justice guinéenne. Poursuivis pour des faits de corruption, ils avaient été arrêtés début décembre avant d'être placés à la prison de Conakry. Et si les accusations sont avérées, il s'agit d'un nouveau coup de filet significatif dans ce pays placé à la 141ᵉ place de l'index de perception de la corruption de l'ONG Transparency International.

Moussa Camara, directeur général des douanes, son adjoint Macky Agreby Diallo et les neuf autres responsables douaniers sont poursuivis pour « faux et usage de faux, corruption, détournement de deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment de capitaux et complicité », selon l'accusation de la Cour de répression des infractions économiques et financières de Guinée. (Source RFI)

Le cyclone Chido réveille les tensions entre la France et les Comores

Tout en affirmant sa solidarité envers les victimes du cyclone, le gouvernement comorien estime que « la responsabilité de la France est pleine et entière » dans le drame.

Alors que le cyclone Chido a laissé derrière son passage, samedi 14 décembre, un paysage de désolation à Mayotte, la catastrophe relance le débat autour de l’immigration illégale et ressuscite les tensions avec les Comores voisines.

Pris à partie par des habitants en colère du manque d’aide de l’Etat dans ce département, le plus pauvre de France, Emmanuel Macron a annoncé dès son arrivée, jeudi, qu’il voulait « renforcer la lutte contre l’immigration clandestine » et augmenter les reconduites à la frontière. (Source Lemonde Afrique)

Cameroun : 10 jihadistes tués dans une attaque contre la force armée régionale

Dix jihadistes ont été tués mercredi lors de combats contre l'alliance militaire régionale dans l'Extrême-Nord du Cameroun, a annoncé la Force multinationale mixte (FMM).

La FMM, alliance des forces armées du Nigeria, du Niger, du Tchad et du Cameroun, a indiqué dans un communiqué transmis vendredi à l'AFP avoir repoussé un "assaut" de "terroristes de Boko Haram/ISWAP" contre la base militaire de Darak, dans la région du Lac Tchad "à l'aube" mercredi matin. (Source VOA Afrique)

Une firme initie une Semaine de service en Afrique

Les employés d’AstraZeneca ont célébré, à travers l’Afrique, la Semaine du service à la communauté et la promotion de la durabilité. Dans l’ensemble du pôle Afrique, ils ont contribué à un total de 1 600 heures de service, avec environ 200 employés consacrant bénévolement leur temps à diverses causes.

Au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, du Ghana, au Kenya et en Afrique du Sud, les agents ont organisé et participé, tout au long de la semaine, à diverses activités visant à renforcer la résilience des communautés, à soutenir l’éducation des enfants et à promouvoir la protection de l’environnement. (Source apanews)

20 migrants meurent dans un naufrage au large de la Tunisie

Les autorités tunisiennes ont récupéré les corps de 20 personnes qui semblaient s'être noyées après un naufrage au large de la côte méditerranéenne du pays, près d'un point de départ populaire pour les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe par bateau.

La Garde nationale du pays a déclaré dans un communiqué mercredi que les membres des garde-côtes dépêchés sur le navire en train de couler ont secouru cinq personnes et récupéré les corps de 20 autres à 24 kilomètres au large des côtes au nord de Sfax. Le littoral se trouve à environ 130 kilomètres de l'île italienne de Lampedusa. La Garde nationale a déclaré qu'elle continuait à rechercher les personnes disparues et n'a pas indiqué combien pouvaient être à bord lorsque le navire est parti. (Source africanews)

Réunion d’urgence des Chefs d’Etat de la CEMAC tenue à Yaoundé le 16 décembre passé

La situation macro-économique des 6 pays de la CEMAC est au rouge avec un surendettement prononcé. Un de ces États à savoir le Congo Brazzaville est en quasi cessation de paiement. Les fonctionnaires ne sont plus payés régulièrement et accumulent des arriérés de salaires. La Guinée Équatoriale est également en pleine récession. Les autres États sont aussi très endettés.

Parmi les mesures envisageables, il y a le risque de dévaluation du Franc CFA d’Afrique Centrale.

Mais la dévaluation n’est pas la seule mesure qui est souvent envisagée en pareille circonstance. Il existe un ensemble d’autres mesures d’austérité, dont certaines ont déjà été prises dans les différentes lois des finances des États. Cela est le cas de la diminution ou l’arrêt de la subvention des carburants. (Source oubanguimedia)

Réseau Interconnecté d’Antananarivo : La centrale hydroélectrique de Ranomafana opérationnelle avant juin 2028

Trois ans. C’est la durée des travaux de construction de la nouvelle centrale hydroélectrique de Ranomafana. En effet, la cérémonie de lancement officiel de ce projet d’envergure s’est déroulée hier à Ranomafana, dans le district d’Ankazobe, à 90 km de la capitale, en présence du président de la République Andry Rajoelina, du ministre de l’Energie, Olivier Jean-Baptiste et de l’ambassadeur de Chine, Ji Ping.

Avec une capacité de production de 64 MW, Ranomafana est destinée à assurer 25% des besoins en électricité au niveau du Réseau interconnecté d’Antananarivo. Lors de cette cérémonie, le chef de l’Etat a exhorté la Société Sinohydro en charge de la réalisation du projet, à accélérer les travaux dont la durée prévue est de trois ans et demi. Selon les explications, la centrale de Farahantsara sera complètement opérationnelle avant le mois de juin 2028. (Source Midimadagasikara)