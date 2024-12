Afrique Australe: L'Angola et Oman prévoient de signer de nouveaux accords

Mascate — L'Angola et le Sultanat d'Oman envisagent de signer, dans les semaines à venir, davantage d'instruments juridiques pour concrétiser les intentions avancées lors des négociations entre les deux gouvernements, tenues jeudi.

Les conversations ont eu lieu dans le cadre de la visite d'État que le Président de la République, João Lourenço, effectue dans ce pays de la péninsule arabe, qui se termine ce vendredi.

Faisant le bilan de la journée du président João Lourenço, dans des déclarations à la presse, le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a précisé qu'un accord de protection réciproque des investissements devrait être signé.

Le deuxième, a-t-il dit, concerne l'accord visant à éviter la double imposition.

Pour faciliter la libre circulation des personnes, selon Téte António, les parties envisagent de signer immédiatement l'Accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service.

Il a informé qu'il faudra ensuite faciliter la circulation des hommes d'affaires qui ne possèdent pas ce type de passeport.

À cet égard, il a souligné que l'Angola dispose déjà de mécanismes à cet effet et qu'Oman est également d'accord, pour faciliter la fluidité de la coopération.

Il a dit que la tendance est de rendre également tendres les relations entre les deux peuples.

"Il y a une opportunité pour nous d'évoluer et de permettre aux Angolais de venir plus facilement à Oman et aux Omanais de voyager également en Angola", a-t-il souligné.

Visite positive

Téte António a souligné que toutes ces intentions indiquent que la visite du Président João Lourenço a été positive, car elle a cimenté la volonté des parties de se rapprocher de plus en plus et a permis la signature de quatre accords.

Il a évoqué le fait qu'à la suite de la visite, quatre instruments juridiques ont été paraphés pour renforcer la coopération.

Il s'agit du protocole d'accord entre le ministère des Finances de l'Angola et la Banque d'investissement d'Oman qui établit un cadre de coopération stratégique dans le but de renforcer les liens économiques et financiers entre les deux pays.

Ils ont également paraphé l'accord d'acquisition d'actions dans les mines de diamants de Catoca et de Luele en Angola et l'accord de partenariat entre la société angolaise Endiama et Maden Investment Group, filiale du Fonds souverain d'Oman.

Aux résultats s'ajoute le fait que cette mission au Moyen-Orient a donné lieu à la signature du protocole d'accord pour l'exploration d'opportunités de coopération dans les secteurs de l'énergie entre le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola et le Groupe Massadr Energy.

Ce vendredi, dernier jour de la visite, a été marqué par la visite de l'Angolais Chef de l'Etat au Musée National d'Oman.

Le Musée national est la principale institution culturelle d'Oman, présentant le patrimoine culturel du sultanat depuis les premières preuves d'occupation humaine sur la péninsule d'Oman jusqu'à nos jours.

Coopération bilatérale

En mai de cette année, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, les deux États ont signé, à Luanda, trois accords de coopération dans les domaines financier, agricole et manufacturier, marquant le début de la coopération.

Il s'agit de la première visite d'une délégation officielle du Sultanat d'Oman en Angola, suscitant des attentes quant aux relations d'amitié et de coopération plus étroites entre les deux États dans les domaines signées et dans d'autres d'intérêt mutuel.