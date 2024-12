Angola: São Silvestre2024 de Luanda compte sur quatre mille participants

Luanda — Quatre mille est le nombre d'athlètes définitifs inscrits, parmi lesquels des athlètes fédérés, populaires et paralympiques, des deux sexes, pour concourir à la 68ème édition de la course pédestre de fin d'année, appelée "São Silvestre2024", le 31 décembre prochain, à Luanda.

Il y a 1 500 coureurs de fond de plus par rapport à la dernière édition, qui comptait 2 500 concurrents, dont les Namibiens Daniel Paulus (homme) et Helalia Johannes (femme) étaient les vainqueurs.

Selon le président de la Fédération Angolaise d'Athlétisme (FAA), Bernardo João, qui parlait jeudi à l'ANGOP, lors de la cérémonie de voeux de fin d'année, à Cidadela, capitale du pays, le nombre de participants a été limité en raison de la capacité logistique.

Il a précisé que l'objectif était d'atteindre 10 mille participants, dont six mille à São Silvistre et quatre pour la marche de la Course de la Famille, mais ils ont été obligés de s'arrêter, car la situation électorale a tout ralenti, créant une situation moins bonne pour ce résultat.

Pour cette édition, l'organisation a invité certains pays qui ont contribué à l'indépendance de l'Angola, Cuba et Djibouti étant les principales nouveautés pour les étrangers qui participent chacun avec deux coureurs de fond.

La Russie, le Portugal, le Brésil, le Maroc, l'Algérie, la RDC, le Congo Brazzaville, la Zambie, la Guinée Bissau, le Mozambique, São Tomé, le Cap-Vert, outre le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie, ont également été invités.

Le directeur sportif a ajouté que l'objectif est d'avoir une course plus rapide, avec une marque dans les 28 minutes, pour une meilleure commercialisation, avec l'arrivée des athlètes étrangers à Luanda entre le 28 et le 29 de ce mois.

La présentation de la course de 10 km, commençant au rond-point Mutamba et se terminant au stade des Coqueiros, a lieu mardi, à 16 heures, au siège du Gouvernorat provincial.