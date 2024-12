Ile Maurice: Les hypermarchés abaissent leur marge sur les produits

La fête de Noël, qui marque la naissance du Christ pour les Chrétiens, est devenue une fête nationale. C'est une occasion de réunir toute la famille autour d'un repas constitué de mets raffinés tels que le foie gras, le saumon fumé, le homard et d'autres crustacés goûtés, accompagnés d'alcools fins. Les enseignes d'hypermarchés s'étant multipliées aux quatre coins du pays au fil des années, comment font-elles pour fidéliser leur clientèle ? C'était le but d'une tournée effectuée mardi. Malgré leurs lourdes charges de travail durant cette période festive, les représentants de deux enseignes ont joué le jeu après avoir été sollicités le jour même.

Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que l'engouement habituel des fêtes de fin d'année n'y était pas encore à mardi. On pouvait circuler sans peine dans les allées de London Way à Vacoas comme dans celles de Carrefour à Phoenix. Il n'y avait pas foule non plus dans les boutiques de mode ni dans les magasins de jouets dans ce dernier centre commercial mentionné.

Sans doute est-ce parce que le boni de fin d'année n'avait été versé que la veille au sein de plusieurs entreprises et que les salariés attendent ce week-end pour aller faire leurs courses de Noël. Pour l'instant, ce sont surtout les retraités, qui ont perçu leur pension de vieillesse et leur boni au début du mois de décembre et ceux d'entre eux qui ont reçu le fameux 14e mois, qui ont commencé à faire leurs achats, du moins à London Way. Hemlatta, la Purchasing Officer, qui y travaille depuis une trentaine d'années, explique que comparativement à l'an dernier, le prix des produits festifs comme le foie gras, le saumon fumé, les crustacés, les chocolats, les Christmas cakes ont augmenté. «Il faut dire que depuis la pandémie du Covid-19, tous les prix des produits, qu'ils soient alimentaires ou cosmétiques, ont connu une hausse imputable au fret et à la dépréciation de la roupie. Et par rapport à l'an dernier, le prix des produits festifs a augmenté. Par exemple, les alcools ont augmenté par trois fois depuis janvier. Rs 5, plus Rs 5 et encore Rs 5, ça finit par faire beaucoup», souligne Hemlatta.

Pour contrecarrer ces augmentations, London Way multiplie les promotions mensuellement et surtout au cours du mois de décembre sur tous les produits, y compris ceux festifs. Pour ce faire, cette enseigne diminue sa marge. «Chaque mois, nous abaissons notre marge de 2 à 3 % sur tous nos produits mais nous le faisons davantage en période de fêtes. Ainsi, au lieu d'une marge de 15 %, nous la mettons à 10 %.» De tous les produits festifs en magasin, les premiers à avoir trouvé preneur ont été les biscuits en boîtes métalliques, les chocolats fins, les Christmas cakes, les alcools et étonnamment les pétards. «La vente du saumon fumé, du foie gras, de dinde et autres crustacés n'a pas encore bien démarré. Ce sera sans doute à partir de ce week-end, d'autant plus que notre catalogue spécial est sorti hier (NdlR, jeudi) dans tous les journaux et tous nos produits y seront affichés. Il y aura même une page dédiée aux produits festifs.» London Way restera ouvert jusqu'à fort tard durant cette période de fêtes pour permettre aux Mauriciens de faire leurs achats jusqu'à la dernière minute.

Gavin Mootoosamy, directeur de l'ex-enseigne Jumbo, renommée Carrefour Phoenix.

On peut dire que le rachat de l'enseigne Jumbo par Carrefour dont le propriétaire est le groupe martiniquais Bernard Haillotte a été une réussite. Ce groupe est concessionnaire de plusieurs marques automobiles à Maurice dont Hyundai et Volvo et a notamment racheté les boutiques MADO, le magasin PKL et une société de lavage de voitures, pour ne citer que ceux-là. C'est ce que confie Gavin Mootoosamy, le directeur depuis une vingtaine d'années de l'ex-enseigne Jumbo, renommée Carrefour Phoenix. «Nous avons importé des produits festifs plus que d'habitude car notre clientèle a augmenté depuis le rachat de Jumbo par Carrefour pour plusieurs millions d'euros et depuis que nous avons rénové le magasin qui se faisait vieillissant.»

Avec cette reprise en main, c'est non seulement la quantité de produits festifs qui a augmenté mais aussi leur diversité. «Nous proposons plus de variétés que d'habitude, soit différentes marques de foie gras, de terrines, de verrines, de mousses de canard, de dindes, de langoustines, d'huîtres, de bulots, de homard bleu, etc. Nous en importions autrefois sous l'enseigne Jumbo mais ce n'était pas régulier.» Le fromage y figure aussi en bonne place. «Je peux dire en toute objectivité que nous avons la gamme la plus large de fromages de Maurice, que ce soit en chèvre, en bleu, en pâtes molles etc. Nous n'avons rien à envier aux produits qu'il est possible de trouver à La Réunion ou en métropole.»

Ces produits ont augmenté certes mais pas de beaucoup, affirme Gavin Mootoosamy. Une hausse de moins de 10 %, attribuable au coût du fret et à la dépréciation de la roupie. À Carrefour Phoenix, les produits festifs et en particulier les filets de saumon frais, de saumon fumé, les moules et les huîtres ont commencé à se vendre depuis la semaine dernière et le public acheteur de ces produits était varié. Mais la frénésie d'achat n'y était pas encore à mardi. «Pour l'instant, ce sont les feux d'artifice qui se vendent le mieux et ils ne sont pas plus chers que l'an dernier. De toutes les façons, le concept de Carrefour est que tout soit à moins cher.»

Le directeur de Carrefour Phoenix pense que les ventes seront dopées dès la sortie en ligne de leur catalogue des fêtes en fin de semaine, sur le site de l'entreprise. Et pourquoi pas en insertion dans les journaux? «Avec le papier, nous avions des perditions. Nous avons noté que les gens consultent davantage notre site. Le catalogue en ligne est une solution non seulement économique mais aussi durable.» Carrefour fait des promotions d'un jour sur un produit et mardi c'était des cintres qui se vendaient à 50 % moins cher. «Sur nos produits festifs, la remise sera de l'ordre de 30 à 40 %. C'est dans notre ADN d'être moins cher et de proposer le meilleur produit à meilleur prix.»

Pour les fêtes, Carrefour restera ouvert jusqu'à 23 heures certains jours et d'autres jours jusqu'à minuit afin de satisfaire sa clientèle.