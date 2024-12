Congo-Kinshasa: 15 cas de rage enregistrés au cours de l'année 2024 à Bunia

Quinze cas de rage sont enregistrés dans la ville de Bunia depuis le début de cette année 2024, sur 305 cas de morsure des chiens et chats, a révélé ce jeudi 20 novembre le chef de la division provinciale de la pêche et élevage en Ituri, Ingénieur Fiston Kabaseke.

Selon lui, la ville de Bunia dispose d'au moins trois mille six cents chiens, selon les statistiques de l'année 2023. Cependant, moins d'un tier seulement ont été vaccinés contre la rage cette année, déplore l'ingénieur Fiston Kabaseke.

"On a vacciné 915 chiens cette année et on a enregistré au moins 305 cas de morsure des chiens et chats, parmi lesquels on a déploré 15 cas de rage. Mais nous avons constaté que plusieurs personnes qui gardent des chiens et chats dans leurs maisons. Mais ils n'ont pas la culture de les vacciner contre les maladies telles que la rage", explique-t-il.

Le chef de la division provinciale de la pêche et élevage en Ituri exhorte ces propriétaires des chiens et des chats à faire vacciner leurs animaux contre la rage.

Il fait savoir que détenir un animal non vacciné contre la rage constitue un danger permanent pour toute la communauté. "Car la prise en charge d'un cas de morsure d'un chien ou un chat non vacciné contre la rage, est plus complexe que si l'animal était vacciné".

L'ingénieur Fiston Kabaseke appelle le gouvernement provincial et les organisations humanitaires à leur faciliter l'accès au vaccin contre la rage.