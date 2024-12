Afrique de l'Est: L'accord d'Ankara a reconnu le sacrifice de l'Éthiopie pour la stabilité en Somalie et dans la Corne de l'Afrique.

<strong>Addis Abeba, — : - L'accord d'Ankara a reconnu les sacrifices de l'Éthiopie pour la paix et la stabilité en Somalie et dans la grande région de la Corne de l'Afrique, a-t-on noté.

Au cours de la cérémonie de signature, le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a souligné l'importance de favoriser des partenariats basés sur la collaboration, compte tenu de la vulnérabilité de la région à l'instabilité.

Il a souligné la nature historique et stratégique des relations entre l'Éthiopie et la Somalie, qui sont ancrées dans le respect mutuel et les objectifs partagés.

Le président Hassan Sheikh Mohamud a également salué les troupes éthiopiennes pour leurs contributions inégalées au maintien de la paix en Somalie et le sacrifice ultime qu'elles ont consenti pour assurer la stabilité du pays.

Le professeur Brook Hailu, professeur et chercheur en sciences politiques et relations internationales à l'Université d'Addis Abeba, a exprimé à l'ENA que l'accord d'Ankara étend les avantages non seulement aux deux pays mais aussi à la région.

Il a souligné son importance pour favoriser la stabilité à long terme dans la Corne de l'Afrique tout en décourageant les influences extérieures déstabilisatrices.

« Cet accord établit des bases solides pour la paix et la coopération, démontrant la reconnaissance par l'Éthiopie de la souveraineté de la Somalie et le respect des sacrifices consentis par les deux nations », a affirmé le professeur.

L'accord négocié par le président turc Recep Tayyip Erdoğan reflète un engagement en faveur d'un dialogue pacifique et d'un respect mutuel, garantissant des solutions durables aux défis de longue date dans la région.