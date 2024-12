Afrique de l'Est: La chef de l'OIM a salué l'Éthiopie pour son soutien aux réfugiés.

<strong>Addis Abeba, — : - La chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Éthiopie, Abibatou Wane, a salué l'Éthiopie pour son soutien exemplaire et indéfectible apporté aux réfugiés de divers pays.

Elle a souligné les efforts remarquables de l'Éthiopie pour fournir des services essentiels et une protection, les décrivant comme sans équivalent dans la région.

L'Éthiopie accueille actuellement plus de 1,1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile de 26 pays, offrant des services sociaux fondamentaux, notamment un abri, de la nourriture, des soins de santé et une éducation.

Les efforts du pays sont soutenus par des politiques et des stratégies conçues pour intégrer les réfugiés dans les communautés locales tout en favorisant la durabilité et la résilience.

L'engagement de l'Éthiopie à aider les personnes déplacées se reflète également dans la mise en oeuvre d'une directive ministérielle visant à garantir aux réfugiés et aux demandeurs d'asile l'accès à des services fondamentaux et communautaires.

La directive met l'accent sur les cadres juridiques et institutionnels pour améliorer les moyens de subsistance des réfugiés, des rapatriés et des communautés d'accueil. Des projets de développement collaboratif sont également en cours, axés sur la création de solutions durables et l'amélioration du niveau de vie de toutes les populations touchées.

Abibatou Wane de l'OIM a souligné la position unique de l'Éthiopie en tant que l'une des principales nations accueillant et hébergeant un grand nombre de réfugiés.

Elle a félicité l'Éthiopie pour fournir des services pratiques en acceptant un grand nombre de réfugiés.

Les mesures proactives de l'Éthiopie pour lutter contre la migration irrégulière ont également été saluées. Le gouvernement s'engage activement auprès des pays d'accueil pour protéger les droits et le bien-être des migrants éthiopiens à l'étranger tout en veillant à ce qu'ils aient accès à des opportunités d'emploi équitables et dignes.

D'autres pays ont également pris des mesures pratiques en suivant les mesures prises par l'Éthiopie à cet égard, a-t-elle noté.

En outre, la responsable a mentionné les efforts de l'Éthiopie pour faciliter le retour volontaire et la réintégration de ses citoyens pris dans des conditions vulnérables à l'étranger.

Grâce à son partenariat collaboratif avec l'OIM et d'autres parties prenantes, l'Éthiopie continue de démontrer son engagement à lutter contre la migration irrégulière, à améliorer le bien-être des réfugiés et à favoriser le développement durable. L'approche exemplaire de l'Éthiopie sert de modèle aux pays du monde entier.

Dans son discours, Abibatou Wane a réaffirmé l'engagement de l'OIM à renforcer la coopération avec l'Éthiopie pour relever les défis de la migration et atteindre les objectifs mutuels de solutions durables pour les personnes déplacées et les communautés d'accueil.