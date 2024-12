Angola: La visite du Président de la République à Oman aboutit à la signature de quatre instruments juridiques

La visite du Président de la République, João Lourenço, au Sultanat d'Oman a lancé les bases d'une relation de confiance qui a abouti à la signature de quatre accords.

Au cours de cette visite d'État que le Président João Lourenço a effectuée à Oman à l'invitation du Sultan Haïtham Ben Tariq Al Said, les deux gouvernements ont signé quatre nouveaux accords, qui s'ajoutent aux trois paraphés à Luanda, en mai dernier, lors de la naissance du partenariat, traduisant le résultat attendu sur ce voyage. Le Chef de l'État angolais est arrivé jeudi à Mascate, journée marquée par la réception officielle par le Sultan Haïtham Ben Tariq Al Said, suivie d'une rencontre privée.

Haitham Ben Tarik et João Lourenço ont souligné la manière dont se développe la coopération entre Oman et l'Angola, avec des actions efficaces et à fort impact se déroulant sans retards ni obstacles.

Les entités ont souligné, entre autres exemples, l'entrée d'Oman dans la production de diamants en Angola (Catoca et Luele) et l'autorisation, par les autorités angolaises, d'ouvrir une banque du sultanat en Angola, dans le but de faire des affaires entre les deux pays.

Cela a été suivi par la signature de deux instruments juridiques visant à renforcer la coopération. Il s'agit du mémorandum d'entente entre le Ministère angolais des Finances et la Banque d'investissement d'Oman qui établit le cadre de coopération stratégique pour renforcer les liens économiques et financiers entre les deux pays.

Ils ont paraphé l'accord d'acquisition d'actions dans les mines de diamants de Catoca et Luele en Angola et l'accord de partenariat entre la société angolaise Endiama et Maden Investment Group.

La signature du mémorandum d'entente pour l'exploration d'opportunités de coopération dans les secteurs de l'énergie entre le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola et le Groupe Massadr Energy, s'ajoute aux résultats produits par cette mission au Moyen-Orient.

Avec le Maden Investment Group, l'Angola a paraphé un accord lui permettant d'entrer dans la prospection, l'exploitation et la commercialisation de diamants dans les projets Luele et Catoca, à Lunda Sul.

La société omanaise remplace ainsi la société russe Alrosa, avec laquelle l'Angola a récemment mis fin à son contrat en raison des sanctions imposées à la Russie à la suite du conflit russo-ukrainien.

S'adressant à la presse, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, a déclaré que dans les prochains temps l'Angola aura effectivement un nouveau partenaire dans ces deux sociétés en fonctionnement.

Le ministre a ajouté que l'Angola souhaitait également améliorer la qualité de gestion de ces projets, afin d'atteindre d'autres niveaux dans le secteur du diamant.

Le dîner officiel offert par le Sultan d'Oman, Haïtham Ben Tariq Al Said, en l'honneur du Président de la République, João Lourenço, a clôturé la première journée de travail de l'homme d'État angolais en terre omanaise.

Le moment a été marqué par l'échange de cadeaux qui célèbrent l'amitié entre les deux peuples, basée sur ce voyage du Président de la République d'Angola. João Lourenço a reçu une épée du Sultan Haïtham Ben Tariq Al Said, symbole traditionnel d'Oman.

A son tour, le Chef de l'État a offert une oeuvre d'art représentant la plante Welwitschia Mirabilis, "hôte" du désert du Namibe, unique au monde.

Vendredi, dernier jour de la visite, le Président de la République, João Lourenço, a visité le Musée national d'Oman, où est conservé le patrimoine culturel des Omanais depuis les premières preuves de l'occupation humaine de ce territoire jusqu'à nos jours.

Au Musée national, João Lourenço a reçu des explications sur le symbolisme des pièces les plus emblématiques exposées, comme une réplique de navire, qui illustre la longue relation que ce pays islamique entretient avec la mer.

Après une heure de visite, le Chef de l'Etat angolais a exprimé, en signant le livre, sa satisfaction de cette opportunité.

"C'est avec le plus grand honneur que j'ai eu l'occasion de visiter le Musée national d'Oma, un espace majestueux qui préserve les souvenirs, les actes et l'histoire séculaire du peuple omanais, dont les générations présentes et futures peuvent tirer d'importantes leçons pour continuez à emmener votre pays sur le même chemin sûr qu'il a suivi jusqu'à ce jour", a-t-il écrit.

De nouveaux accords en vue

L'Angola et Oman envisagent de signer, dans les semaines à venir, davantage d'instruments juridiques pour concrétiser les intentions exprimées lors des négociations entre les parties.

Faisant le bilan de la visite de João Lourenço, le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a précisé qu'un accord de protection réciproque des investissements et un autre seront signés pour éviter la double imposition.

Afin de faciliter la libre circulation des personnes, les parties envisagent de signer immédiatement l'accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques et de service, a indiqué le ministre. Il a informé qu'il faudra ensuite également faciliter la circulation des hommes d'affaires qui ne possèdent pas ce type de passeport.

Le chef de la diplomatie a souligné que l'Angola dispose déjà de mécanismes à cet effet et qu'Oman est également d'accord, pour faciliter la fluidité de la coopération. "Il y a une ouverture pour que nous puissions évoluer et permettre aux Angolais de venir plus facilement à Oman et aux Omanais de voyager également en Angola", a-t-il déclaré.

Visite positive

Téte António a souligné que toutes ces intentions indiquent que la visite du Président João Lourenço a été positive, car elle a cimenté le désir des parties de se rapprocher de plus en plus.

Coopération bilatérale

En mai de cette année, les deux États ont signé, à Luanda, trois accords de coopération dans les domaines financier, agricole et manufacturier, qui ont marqué le début de la coopération.

Il s'agit de la première visite d'une délégation officielle du Sultanat d'Oman en Angola, ce qui a motivé le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux États dans les domaines susmentionnés et dans d'autres d'intérêt mutuel.