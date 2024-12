Angola: Le Président de la République retourne au pays

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé samedi à Luanda, la capitale angolaise, après avoir effectué une visite d'État de 48 heures au Sultanat d'Oman.

À l'aéroport international 4 de Fevereiro, accompagné de la Première dame, Ana Dias Lourenço, l'homme d'État a reçu les salutations de bienvenue de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, et d'autres membres du gouvernement.

Ce voyage répondait à une invitation du Sultan Haïtham Bin Tarik Al Said, avec qui João Lourenço a eu une réunion privée peu après son arrivée à Mascate, jeudi, avant le début des pourparlers officiels.

Haïtham Bin Tarik et João Lourenço ont souligné la manière dont se développe la coopération entre Oman et l'Angola, avec des actions efficaces et à fort impact mises en oeuvre rapidement.

Les deux pays ont paraphé quatre instruments juridiques pour renforcer la coopération.

Il s'agit du mémorandum d'entente entre le ministère angolais des Finances et la Banque d'investissement d'Oman qui établit le cadre de coopération stratégique pour renforcer les liens économiques et financiers entre les deux pays.

Les deux pays ont également convenu d'acquérir des participations dans les mines de diamants de Catoca et Luele en Angola et dans le partenariat entre la société angolaise Endiama et Maden Investment Group, filiale du Fonds souverain d'Oman.

Les résultats de cette mission au Moyen-Orient comprennent également un protocole d'accord pour explorer les opportunités de coopération dans les secteurs énergétiques entre le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz de l'Angola et le Massadr Energy Group. Les deux États ont fait les premiers pas du partenariat, en mai dernier, en signant, à Luanda, trois accords de coopération dans les domaines financier, agricole et manufacturier.

Les documents ont été signés lors de la première visite d'une délégation officielle du Sultanat d'Oman en Angola, suscitant des attentes quant aux relations d'amitié et de coopération plus étroites entre les deux États dans les domaines soulignés et dans d'autres domaines d'intérêt mutuel.