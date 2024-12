Afrique: Déesse Mana - Une ambassadrice de la culture africaine au coeur de paris

C'est dans le prestigieux cadre du Palais de la Femme, niché dans le 11e arrondissement de Paris, que la Déesse Mana, figure rayonnante de la culture, nous invite à découvrir une facette inédite de son talent. Ce lieu féerique, déployé sur près de 800 mètres carrés, s'anime d'une effervescence rare. Parisiens et visiteurs de tous horizons -- Européens, Africains, Asiatiques -- se croisent souvent pour une immersion dans l'univers riche et coloré du continent africain.

Le salon est baptisé AFRO SHOP DE PARIS, célèbre une Afrique audacieuse et conquérante, fière d'exposer son savoir-faire exceptionnel. Les visiteurs y découvriront une multitude de trésors : des produits de beauté aux ingrédients naturels, des tissus pagnes venus de Côte d'Ivoire, du Mali, et bien d'autres créations issues des talents d'un continent en pleine bouillonnement.

Mais il convient de préciser qu'au centre de cette symphonie culturelle se trouve une femme : Déesse Mana. Dirigeant avec passion et assurance son association Étoile de l'Ouest, elle arpente les allées de son tout premier salon, où elle veille avec soin à la réussite de cet événement. Son sourire chaleureux et son regard attentif reflètent son engagement décidé pour la promotion de la culture africaine. Ce projet, fruit d'une imagination riche et d'un dévouement de longue date, est une véritable déclaration d'amour à la diversité et au génie créatif de notre continent.

L'apogée de cet événement est marquée par un magnifique défilé de mode, où des professionnels de renom présenteront des créations aux couleurs exclusivement africaines. Trois grandes sessions vont rythmer cette célébration, elle va dévoiler aux spectateurs le talent inestimable des artistes et artisans du continent. À travers ces tenues et tissus Made in Africa, c'est toute une histoire, un héritage et un avenir qui défilent sous les regards émerveillés.

La fête ne s'arrête pas là. La gastronomie africaine y trouve également sa place, avec des stands dédiés aux saveurs éthiopiennes, égyptiennes et sénégalaises, qui raviseront les papilles des visiteurs.

Alors que la clôture de ce salon est prévue pour ce dimanche 22 décembre 2024, les dernières heures promettent encore d'être riches en découvertes et en émotions. Le rendez-vous est donné au 94 Rue Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris, pour tous ceux qui souhaitent plonger dans cette célébration vibrante de la culture africaine. Nous disons Bravo, Déesse Mana, pour cette belle aventure humaine et culturelle. Par votre vision et votre engagement, vous faites briller l'Afrique au coeur de Paris.