Burkina Faso: Le Conseil d'administration du FMI conclut la deuxième revue dans le cadre de l'accord de Facilité de Crédit Élargie pour le pays

document

Washington, DC: Le Conseil d'administration du Fonds Monétaire International (FMI) a conclu la Deuxième Revue dans le cadre de l'accord de Facilité de Crédit Élargie (FCE) de 48 mois approuvé le 21 septembre 2023. L'achèvement de la deuxième revue permet le décaissement immédiat d'environ 31,4 millions de dollars US (24,08 millions de DTS), portant le soutien financier total du FMI dans le cadre de l'accord à environ 94,3 millions de dollars US (72,24 millions de DTS).

Les conflits et les conditions climatiques défavorables continuent d'entraver la croissance économique et les conditions de vie. Avec une croissance du PIB réel en 2023 révisée à la baisse de 3,6 % à 3,0 %, elle devrait augmenter de façon modérée à 4,2 % en 2024 et 4,3 % en 2025. La situation sécuritaire volatile a eu un impact négatif sur des secteurs clés, en particulier l'exploitation minière de l'or. L'inflation a accéléré et devrait atteindre en moyenne 3,6 % en 2024, principalement en raison de l'augmentation des prix des produits alimentaires. Le déficit du compte courant devrait s'améliorer, passant de 8,6 % du PIB en 2023 à 5,2 % en 2024, soutenu par des prix de l'or plus élevés malgré une production d'or plus faible.

La performance fiscale reste solide, soutenue par un recouvrement de recettes robuste. En conséquence, le déficit fiscal global devrait s'améliorer, passant de 6,5 % du PIB en 2023 à 5,0 % en 2024. Le secteur financier s'est affaibli en raison d'une adéquation des fonds propres plus faible et de ratios de prêts non performants plus élevés. Les risques sur perspectives sont orientés à la baisse en raison des menaces continues d'attaques terroristes qui pèsent sur l'exploitation minière et l'agriculture, impactent les recettes gouvernementales et augmentent les pressions sur les dépenses.

Les progrès dans le cadre de l'accord de FCE ont été satisfaisants. Les autorités ont respecté tous les six critères de performance quantitatifs et les objectifs indicatifs pour fin juin 2024, à l'exception de l'objectif indicatif concernant la non-accumulation des arriérés intérieurs. Elles ont fait progresser leur agenda de réformes structurelles, respectant cinq des sept repères structurels pour la Deuxième Revue.

Le repère structurel pour l'audit des arriérés gouvernementaux n'a pas été respecté mais a été complété avec retard. Le contrat de performance tripartite avec les entreprises énergétiques publiques était une action préalable. Les autorités ont fourni un rapport de clôture et un audit des mesures dans le cadre de la Fenêtre de Choc Alimentaire du FMI. Elles se concentrent sur l'amélioration de la gouvernance fiscale et de la transparence, ajoutant quatre mesures structurelles, y compris dans les domaines de l'approvisionnement et de la gestion de la trésorerie, à leur programme lors de cet examen.

À la conclusion de la discussion du Conseil d'administration, M. Kenji Okamura, directeur général adjoint et président par intérim, a émis la déclaration suivante :

« Le Burkina Faso continue de faire face à une situation sécuritaire fragile, en plus de besoins de développement importants et de chocs climatiques récurrents. Une reprise économique substantielle et durable exigera des progrès significatifs en matière de sécurité, ainsi que des réformes structurelles sur la gouvernance budgétaire, la diversification économique et le renforcement de la résilience face au changement climatique. Ces réformes contribueront à créer les bases d'une croissance stable et inclusive à moyen terme, qui est nécessaire pour améliorer le niveau de vie.

Malgré le contexte difficile, la mise en oeuvre du programme a été globalement satisfaisante. Étant donné les risques à la baisse encore significatifs, un engagement ferme des autorités, à maintenir des politiques budgétaires prudentes et à poursuivre leur programme de réformes, est essentiel pour maintenir la viabilité de la dette, améliorer les perspectives macroéconomiques, catalyser le financement concessionnel et stimuler une croissance durable, résiliente et inclusive.

Les autorités ont recentré leur attention sur la gouvernance budgétaire et la transparence, en particulier pour améliorer la passation des marchés publics et la gestion des comptes de dépôt du Trésor. Ces mesures sont en partie inspirées par les conclusions préliminaires de l'Évaluation Diagnostique de Gouvernance du FMI réalisée au mois de septembre 2024. Les autorités se sont engagées à publier le rapport final et à mettre en oeuvre les principales recommandations. Renforcer davantage la gouvernance budgétaire et la transparence est primordial pour restaurer la confiance des bailleurs et catalyser un financement concessionnel.

Les autorités restent déterminées à réduire progressivement le déficit budgétaire global à trois pour cent d'ici la fin de l'accord de Facilité de Crédit Élargie (FCE). Leur trajectoire de consolidation budgétaire repose sur une mobilisation accrue des recettes intérieures, tout en contrôlant les dépenses. Cela comprend des efforts continus pour ramener la masse salariale du secteur public à un niveau soutenable et faire progresser davantage la réforme du secteur de l'énergie. Dans le même temps, il est essentiel de préserver l'espace budgétaire pour les dépenses sociales prioritaires. Ces efforts devraient être accompagnés d'une gestion renforcée de la dette --y compris le règlement des arriérés de l'État--et d'une stratégie prudente d'endettement. »