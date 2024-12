Ile Maurice: «Mon fils ne s'est pas jeté dans la mer»

Danish Pydatalli, 23 ans, est porté disparu dans l'océan Atlantique après être tombé à la mer du paquebot de croisière Vision of the Seas, le mardi 17 décembre. Son père, Soogrim Pydatalli, encore sous le choc, réfute fermement les allégations selon lesquelles son fils se serait volontairement jeté à l'eau, comme le suggèrent certains commentaires sur les réseaux sociaux. «Si mon enfant s'était jeté à la mer, il y aurait eu des barrières de sécurité pour l'en empêcher et les caméras de surveillance auraient capté quelque chose. Comment se fait-il qu'aucune image n'ait été enregistrée ?» se demande-t-il.

Il s'interroge également sur les circonstances qui ont conduit son fils à effectuer des travaux de maintenance. Cette situation laisse la famille Pydatalli, résidant à Camp de Masque Pavé, dans l'incompréhension totale. «Il est dit qu'il nettoyait des fenêtres au moment du drame, mais cela n'a aucun sens. Mon fils avait été recruté comme bar waiter. Il était parti pour améliorer sa vie, pas pour se retrouver dans une situation aussi dangereuse. S'il faisait vraiment des travaux de maintenance ce jour-là, avait-il les équipements de sécurité nécessaires ?» Soogrim Pydatalli reste constamment à l'affût d'un appel ou d'une réponse sur ce qui s'est réellement passé.

Danish, passionné par les bateaux de croisière, y avait déjà travaillé à deux reprises. Grâce à ces contrats, il avait pu construire une maison à étage. Ce troisième devait lui permettre de terminer la maison et financer d'autres projets personnels. L'accident s'est produit alors que le Vision of the Seas naviguait dans l'océan Atlantique vers le port de Baltimore, aux États-Unis, après une croisière dans les Caraïbes. Le code OSCAR, signal d'urgence maritime indiquant qu'une personne est tombée à l'eau, a été déclenché immédiatement. Malgré les recherches intensives, les circonstances exactes de l'accident demeurent floues.

Interrogé, le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, a déclaré que, selon les dernières informations reçues, les recherches se poursuivent. La compagnie Royal Caribbean est en contact avec l'ambassade des États-Unis à Maurice et une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame. L'ambassade collabore également avec la famille Pydatalli, afin de leur communiquer toute nouvelle information concernant-leur fils.