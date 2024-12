Ile Maurice: Me Robin Ramburn promu «Leading Counsel» du Premier ministre

Me Robin Ramburn, Senior Counsel (SC), succède à Me Gavin Glover, SC, qui a été nommé Attorney General. Me Ramburn représentera le Premier ministre, Navin Ramgoolam, et le Premier ministre adjoint, Paul Bérenger, dans la pétition logée par Vir Abhi Trilochun. L'affaire sera appelée demain lundi 23 décembre 2024 devant la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul.

Le Premier ministre et le Premier ministre adjoint, qui sont co-défendeurs dans cette affaire, feront connaître leur position par rapport à cette pétition électorale au n° 15. Le pétitionnaire conteste l'élection de Kushal Lobine, Patrick Assirvaden et Fawzi Allymun à La Caverne/Phoenix. Le pétitionnaire a axé ses arguments sur les écoutes téléphoniques diffusées par Missie Moustass lors de la campagne électorale en novembre 2024. Il réclame un ordre de la Cour suprême déclarant les élections dans la circonscription n° 15 comme étant «void due to undue influence and malpractice». Selon lui, les révélations de Missie Moustass, incompatibles dans une société démocratique, constituent une violation de la Constitution du pays.

Me Ramburn sera épaulé par Me Yanilla Moonshiram, avocate, et Me Raju Sewraj, Senior Attorney.