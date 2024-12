Togo: ACAT Togo et plusieurs OSC à la recherche d'un remède à travers un Colloque

Des acteurs de différents bords et de plusieurs coins du Togo sont en Colloque pour réfléchir sur les approches de solution inclusive de la règlementation de l'espace civique, de l'implication et de la contribution des OSC dans la mise en oeuvre des politiques publiques.

C'est d'ailleurs la formulation du thème général de ces assises de trois jours ouvertes depuis Mercredi à Agoè-Nyivé dans la banlieue Nord du Grand Lomé. Il s'agit d'une rencontre qui devra aider à chercher le bon repère pour des arguments convaincants vis-à-vis des décideurs de la République togolaise afin de rendre encore plus ouvert l'espace civique togolais qui semble fermé par les derniers retouches au loi le règlementant. Au terme des travaux de ce colloque initié par l'ACAT Togo, INSPIR-Togo, SADD et bénéficiant du soutien de l'UE (Union Européenne) et de WSM (We Social Movements), il est attendu la formulation d'un Argumentaire de plaidoyer et également une Déclaration finale.

Voici dans les lignes suivantes, les mots du Secrétaire général de l'ACAT Togo, Bruno HADEN, à l'ouverture de ce Colloque...

Date : Du 18 au 20 décembre 2024 Lieu : Centre FOPADESC à Agoè-Nyivé

Allocution d'ouverture du Secrétaire Général de l'ACAT TOGO à la cérémonie d'ouverture du colloque sur l'espace civique

Thème : « Réflexion pour des approches de solution inclusive de la réglementation de l'espace civique, de l'implication et de la contribution des OSC dans la mise en oeuvre des politiques publiques »

Mesdames et Messieurs les Cadres des institutions de la République,

Mesdames, Messieurs les Secrétaires Généraux des organisations syndicales,

Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux des organisations de presse,

Mesdames et Messieurs les Responsables et Représentants des organisations de la Société Civile,

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Mesdames et Messieurs à vos rangs et grades respectifs, tous protocoles observés,

Chères participantes et participants, membre de la société civile,

Distingués invités,

Mesdames et Messieurs.

C'est une grande responsabilité et un profond honneur de prendre la parole au nom de l'ACAT TOGO en ce jour, à l'occasion de ce colloque consacré à l'espace civique au Togo, un sujet d'une importance cruciale pour notre démocratie, notre développement et la justice sociale.

Avant tout, permettez-moi de saluer la présence des cadres des institutions de la République, des membres des organisations de la société civile (OSC), des syndicats, et des partenaires nationaux et internationaux. La diversité dans l'auditoire est un symbole puissant : elle illustre la possibilité d'un dialogue, de son importance et de sa contribution constructive à bâtir une société plus inclusive et respectueuse des droits fondamentaux.

Ledit colloque est placé sous le thème : « Réflexion pour des approches de solution inclusive de la réglementation de l'espace civique, de l'implication et de la contribution des OSC dans la mise en oeuvre des politiques publiques ».

Le présent colloque de façon général, a pour objectif de créer un espace citoyen d'échanges, de réflexion et de renforcement des capacités des acteurs de la société civile et des organisations

syndicales pour un espace civique ouvert et une implication et contribution à la mise en oeuvre des politiques publiques pour garantir la cohésion et la paix sociale.

De façon spécifique, ce colloque a pour objectif d'amener les participants à échanger sur la problématique de la liberté d'association au Togo, outiller les organisations de la société civile et des organisations syndicales participantes pour des actions citoyennes de promotion de la paix sociale à travers un dialogue réussi avec les autorités étatiques d'une part, et d'autre part, consolider les synergies d'action de plaidoyer à l'endroit des instances nationales ( Assemblée Nationale, Protecteur du Citoyen, Primature et Présidence) pour s'assurer de leur implication dans la revalorisation juridique qui consacre un espace civique et ouvert au Togo.

Au regard de ce qui précède, je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter le G8 et le réseau INSPIR-Togo qui ont initié un colloque les 15 et 16 juillet 2022 à Lomé, pour mettre en lumière et réfléchir ensemble sur les défis liés à la problématique de l'espace civique.

Nous sommes réunis ici pour réfléchir ensemble à des approches inclusives pour la réglementation de l'espace civique, l'implication et la contribution des Organisations de la Société Civile dans la mise en oeuvre des politiques publiques, ainsi que pour aborder la problématique de l'espace civique.

Il est important de rappeler que la liberté d'association, de réunion, d'expression et syndicale sont protégés par des instruments internationaux et notre propre Constitution.

Notre pays, le Togo, est signataire de nombreux instruments internationaux garantissant les libertés d'association, de réunion et d'expression. Ces engagements incluent : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui consacre la liberté d'association et de réunion comme des droits fondamentaux, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, un pilier juridique et moral pour la promotion et la protection des droits humains sur notre continent et les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment les conventions n°87 et n°98, qui protègent la liberté syndicale et le droit à la négociation collective.

L'espace civique est le pilier fondamental de toute société démocratique. Il est le lieu où les citoyens peuvent s'exprimer librement, s'organiser, et participer activement à la vie publique. Au Togo, comme ailleurs, cet espace est essentiel pour garantir la transparence, la responsabilité et l'inclusion dans la gouvernance.

Cependant, nous devons reconnaître que notre espace civique fait face à de nombreux défis. Ces défis sont complexes où, souvent, la sécurité et l'ordre public sont invoqués pour justifier des restrictions sur les libertés fondamentales.

Permettez-moi d'insister sur une vérité fondamentale : un espace civique ouvert n'est pas une menace pour l'État ; c'est un levier de progrès pour toute la société.

La liberté syndicale revêt également une grande importance. Elle protège les droits des travailleurs et promeut des conditions de travail équitables. Cependant, les syndicats au Togo font face à de nombreux défis. Les mécanismes de concertation entre les syndicats, les employeurs et le gouvernement sont peu fonctionnels, laissant les travailleurs dans une position vulnérable. C'est pour cela qu'il est impératif de promouvoir un dialogue social constructif entre les syndicats, les employeurs et le gouvernement pour renforcer les droits syndicaux et garantir la liberté d'association.

Ce colloque est une occasion historique de tracer une feuille de route inclusive et ambitieuse pour un espace civique vibrant et autonome, où les OSC pourront pleinement contribuer au développement du pays.

Je suis convaincu que ce colloque sera un succès grâce à votre engagement et à votre expertise.

Je vous invite donc à participer activement à ce colloque, à poser les bonnes questions, à partager vos idées et à proposer des solutions concrètes. Ensemble, nous pouvons faire du Togo un modèle de dialogue et d'inclusion pour l'Afrique et au-delà.

C'est sur cette exhortation que je déclare ouvert le colloque sur l'espace civique.

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un colloque fructueux et enrichissant.